Look d’autunno, le novità nel guardaroba delle vip

L’autunno è iniziato, con il suo cielo grigio, le temperature più fresche e la pioggerella. Piano piano negli armadi i bikini lasciano spazio a giacche e blazer, gli abitini leggeri a maglioni avvolgenti, i sandali agli stivali. Fare il cambio di stagione può rivelarsi un’impresa ardua, ma poi che soddisfazione poter sfoggiare i nuovi look e lasciarsi coccolare dai tessuti più pensati! Come al solito le vip non si fanno trovare impreparate, e sui social già impazzano le loro proposte per la nuova stagione.

Righe, quadri e… fantasia

“Quando sta per arrivare l’autunno ma tu te la ridi perché hai già fatto il cambio stagione ad agosto” scrive Emma Marrone sui social. La cantante sfoggia un bel sorriso e un maglioncino Victoria Beckham a righe abbinato a pantaloni dai disegni che ricordano gli anni ’60. I tessuti a fantasia sono irrinunciabili, con quel tocco di allegria che portano nei look. Anche Elena Santarelli indossa una camicia dai colorati disegni floreali su fondo grigio, mentre Beatrice Valli sceglie un cardigan multicolor Missoni.

Cinquanta sfumature di marrone

Beige, cammello, sabbia… sono queste le tonalità più gettonate per gli outfit d’autunno delle vip. Giorgia Palmas propone un total look Marella in nuance, composto da camicia semitrasparente, pantaloni skinny e cappotto portato sulle spalle. Giulia De Lellis indossa un cardigan senza bottoni Alanui in jacquard di cachemire, sui toni che vanno dal panna al beige e al cioccolato. Elegante e bon ton, anche Martina Colombari va sul marrone per il suo tailleur in tessuto spigato.

In autunno spalle al caldo e gambe nude

Anche se le temperature si sono abbassate, le vip non rinunciano a mostrare qualche centimetro di pelle nuda. E così puntano tutto sulle gambe, che spesso restano scoperte, mentre tengono le spalle al caldo. Blazer e minidress è un’accoppiata vincente, lo certifica anche Chiara Ferragni con abitino floreale Twinset abbinato alla giacca arricchita da frange. Paola Di Benedetto sceglie un tailleur Sandro Paris con pantaloni cortissimi che mettono in risalto le sue cosce toniche. Pure Cristina Buccino sposa il trend, fasciata in un blazer a quadri fucsia solo qualche centimetro più corto della gonna.

Anche Rocio Munoz Morales ha inaugurato l’autunno con un look che lascia senza fiato. Cercalo nella gallery…

