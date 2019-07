I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutte le proposte fashion delle star. Dai red carpet allo street style, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Finalmente è estate e le bellissime sono più che giustificate a spogliarsi. Se Elisabetta Gregoraci, in Miss Bikini, e Giulia De Lellis, in Bikini Lovers, mostrano le forme, Fiammetta Cicogna esibisce il pancione gemellare con gioia. Kylie Jenner opta per un discutibile intero vintage di Jean Paul Gualtier mentre la sorella Kendall Jenner a bordo piscina resta vestita (Etro).

Duchesse a confronto con una Kate Middleton impeccabile nell’abito-fantasia di Sandro e una Meghan Markle in Lisa Marie Fernandez un po’ impacciata alla partita di polo con in braccio il piccolo Archie.

Puntano sullo sportswear Baby K, sul palco col completo Elisabetta Franchi, e la splendida cinquantenne Jennifer Lopez con Niyama Sol.

Il meglio e il peggio dei look di luglio è nella nostra gallery.