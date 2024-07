Festa di compleanno, ecco i look delle vip: dalla Pausini a Elettra Lamborghini

Per essere delle vere party queen alla propria festa di compleanno è fondamentale scegliere l’outfit giusto, che sia speciale e che ci permetta di sentirci a nostro agio essendo sempre al centro dell’attenzione. La scelta è ardua, ma le vip vengono in aiuto svelando tendenze e proponendo stili per ogni gusto e personalità.

Le animalier

Sensuale, aggressiva e di grande personalità, la stampa animalier è una delle preferite delle ultime stagioni. Per Elettra Lamborghini è un marchio di fabbrica, e infatti non rinuncia a indossarla per la sua festa per il 30esimo compleanno. La cantante opta per una tuta attillatissima e trasparente Mamatchy, il brand che ha lanciato di recente. Maculata anche Nicoletta Romanoff, con uno slip dress Mango x Camille che le lascia scoperta tutta la schiena. Valdimir Luxuria invece sceglie la stampa pitonata, con un minidress tutto balze con base che sfuma nuance che vanno dal verde al turchese.

Le sexy

Si può essere sexy in molti modi e le vip ne propongono alcuni. Rocio Munoz Morales alla festa per il 36esimo compleanno preferisce le trasparenze del top che non lascia nulla all’immaginazione, abbinato a una gonna lunga color fango. Vittoria Ceretti invece sceglie di sottolineare le curve e durante il party in spiaggia spegne 26 candeline indossando un vestito rosso fiammante Magda Butrym, con la profonda scollatura valorizzata da due rose.

Le candide

Emma Marrone ha compiuto 40 anni, anzi 14610 giorni come ha preferito dire lei, e ha scelto un look total white. Un abito morbido e ampio con manica svasata a tre quarti. Decisamente tutto un altro stile quello scelto da Letizia Petris, che con l’outfit della cantante ha in comune solo il colore. L’ex gieffina per il compleanno ha scelto un completo Oh Polly con reggiseno e gonna lunga e attillata a vita bassissima, che sottolineava la curva dei fianchi e lasciava in evidenza gli addominali scolpiti.

Le luccicanti

Chi vuole brillare, in senso letterale, alla propria festa di compleanno, potrebbe ispirarsi alla scelta di Benedetta Porcaroli. L’attrice ha spento 26 candeline indossando un abito sottoveste Forte Forte acceso da una rete intarsiata di tulle e paillettes tono su tono. Anche Laura Pausini era un’esplosione di luce, con i ricami sulla giacca che ricordavano fuochi d’artificio. La popstar ha compiuto 50 anni e ha scelto un look total black Alessandro Vigilante: una catsuit con cut out sull’addome e scollatura hot abbinata al blazer.

Per il 24esimo compleanno, Jenny De Nucci ha scelto un minidress leggero, coloratissimo, e soprattutto low cost: cercalo nella gallery…

