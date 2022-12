Tra aderenze sexy e tute di lusso: i costosi look delle vip sulla neve

Piumino candido per Chiara Ferragni, top brand per Melissa Satta e Caterina Balivo... graffia

La stagione invernale è ufficialmente iniziata. Complice un lungo ponte dell’Immacolata, sono moltissime le vip che hanno trascorso qualche giorno in montagna, tra candida neve, piste da sci mozzafiato e relax negli hotel di lusso. Tutte le famose hanno ovviamente pensato a look dal grande impatto visivo, per spiccare nel paesaggio fiabesco. Capi tecnici, tute firmate, doposci accattivanti: nulla è lasciato al caso. Ecco come si vestono le star tra i monti.

A Saint Moritz

Giorgio Armani ha invitato in Svizzera tante vip da tutto il mondo per presentare Neve, la collezione ski per l’autunno-inverno 2022/23. Le famose che più hanno destato curiosità sono state Ilary Blasi e Michelle Hunziker. Le due amiche hanno trascorso qualche giorno tra sciate e divertimento, tutte agghindate in EA7. Gabrielle Caunesil si è concessa delle belle discese sulle piste innevate. Anche la modella e il marito, l’imprenditore Riccardo Pozzoli, erano alla corte di Re Giorgio. Sorridenti e giocosi nei loro look, hanno seguito la sfilata organizzata in questo mondo incantato.

Al caldo col piumino

A Saint Moritz non c’erano solo le famose che hanno presenziato allo show di Armani ma anche i Ferragnez. Chiara Ferrgni e Fedez hanno portato i figli Leone e Vittoria sulla neve. I piccolini non si sono risparmiati tra slitte e pupazzi mentre l’influencer ha sfruttato il panorama per sfoggiare il suo nuovo piumino Moorer (2.350 euro). Modaiolo e tecnico al tempo stesso, l’ha tenuta bene al caldo. Melissa Satta ha invece optato per un brand del lusso francese, sfoggiando una giacca imbottita di Louis Vuitton (2.990 euro) dagli iconici dettagli Monogram. Anche Veronica Ferraro ha scelto la stessa maison, preferendo però una felpa oversize a righe con cappuccio. Tuta intera bianca di Perfect Moment con stelle rosse sul collo per Giulia De Lellis, innamoratissima tra i monti con il fidanzato Carlo Gussalli Beretta.

Le sensuali

In montagna farà anche freddo ma perché si deve rinunciare alla sensualità? Ci sono delle vip che per questi giorni sulla neve hanno messo in valigia delle catsuit da far girare la testa. Nella notte di Courmayeur Paola Turani è una pantera con i voluminosi capelli ricci e una tuta nera che fascia le forme perfette. Capo aderente dal motivo giocoso per Natalia Paragoni, stretta in una tutina azzurra con disegni bianchi di Snowroller (165 euro). Entrambe calzano gli intramontabili Moon Boot. E poi c’è Caterina Balivo, graffiante a Rovaniemi con l’overall a stampa animalier di Jetset (575 euro). A caccia di look per le vacanze invernali? Sbircia le star nella nostra gallery.

