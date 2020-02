I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo street style, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Febbraio è ricco di cerimonie di premiazione e settimane della moda. Agli Independent Film Spirit Awards Jennifer Lopez è elegantissima in un abito Valentino con ampia gonna fucsia e top lavorato sui toni dell’argento. Joan Smalls è una sirena con le conchiglie di swarovski che fasciano il seno: al Vanity Fair Oscar Party è lei la più sexy. Per quanto riguarda le star nostrane, Chiara Ferragni ricorda Minnie nel minidress rosso a pois di Moschino mentre Paola Turani è pronta per la primavera con il vestito svolazzante a fiori di Luisa Beccaria.

Sono tante le star che si preparano all’estate, come Carolina Marcialis, seducente più che mai in slip neri e top Nike e Michelle Hunziker che alle Maldive è già in costume. Costume, ovviamente Jaked, anche per Federica Pellegrini, lei però si sta allenando per le Olimpiadi di Tokyo.

Nel mese di San Valentino non può mancare una Wanda Nara più hot che mai fasciata in un body in pizzo di H&M. Il febbraio del 2020 verrà però ricordato anche per l’emergenza coronavirus. Così ecco che Bella Hadid esagera e fugge da Milano con addosso la tshirt M Missoni e la mascherina sul volto. Nella gallery trovi il meglio e il peggio dei look delle star.

Related Posts