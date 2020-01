I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo street style, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Nei look dominano le fantasie, dall’elegantissima giraffa Valentino sfoggiata da Jennifer Lopez alla graffiante macula Max Mara scelta da Manuela Arcuri. Justin Mattera invece sogna con gli unicorni di Parosh mentre Anna Tatangelo si allena con le geometrie firmate Arena.

Sul red carpet invece la parola d’ordine è: stupire. Cecilia Rodriguez decide di valorizzare le gambe con il minidress color argento di Sara Battaglia. Stessa tonalità per Catherine Zeta Jones che mostra anche schiena e décolleté. In tema di seno però nessuno batte Cardi B. L’ex spogliarellista è esplosiva nel lungo vestito fucsia di Nicolas Jebran che contiene a fatica le forme.

E’ sexy anche Rita Ora, che posa pensierosa sul divano in un body in pizzo celeste di Wolford: il look bollente da casa è servito in un attimo. Taylor Mega è firmatissima anche per ricevere il Tapiro di Striscia la Notizia: per lei un caldo piumino Moncler e occhiali Balenciaga. Punta su un colore forte, il rosso, Kate Middleton che ride come non mai durante un ricevimento a Buckingham Palace, proprio nei giorni dello scandalo #Megxit. La duchessa è splendida nella creazione di Needle & Thread. Il meglio e il peggio dei look di gennaio sono nella nostra gallery.