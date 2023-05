A Londra per re Carlo: i look di regine, first lady e vip all’incoronazione

L’attesa è finita: l’incoronazione di Carlo III va finalmente in scena. Una cerimonia, per stesso volere del Re, alleggerita rispetto agli sfarzi del passato ma non per questo meno chiacchierata. Il sovrano avrà anche snellito il protocollo, accorciando i tempi dell’evento e “tagliando” dalla lista una serie di ospiti illustri ma, tra i presenti, il lusso non manca. Del resto, da un’occasione del genere, non ci si può aspettare altrimenti.

Il dress code per gli ospiti

Per quanto riguarda Carlo e Camilla, tutti i dubbi riguardanti paramenti (le tuniche dei predecessori sono preziosissime) e regalia (c’è anche un cucchiaio) erano stati chiariti con comunicati ufficiali nelle settimane precedenti al grande giorno: già da tempo non c’erano più misteri sui loro outfit. Ma cosa prevede il dress code reale per i vari ospiti, tra teste coronate e capi di Stato? Con l’intenzione di rendere più slim la cerimonia, anche il protocollo in tema di abbigliamento è stato alleggerito. Completo grigio o scuro, divisa o uniforme militare per gli uomini, abiti da giorno (rigorosamente sotto il ginocchio e con le spalle coperte) con cappellino per le signore. In tema di gioielli, via libera a quelli di famiglia (senza eccessi). Solo le royal con un ruolo attivo all’interno della cerimonia possono però (senza obbligo) indossare la tiara, oggetto che è tradizionalmente riservato agli eventi serali.

I look delle signore

Era tantissima la curiosità che ruotava intorno ai look che avrebbero sfoggiato le reali, le first lady e le vip giunte da ogni dove. Da Kate Middleton, che ha un ruolo di primo piano al fianco del marito William, alle regine di altri Paesi, si potrebbe parlare (e, senza dubbio, si parlerà) per giorni di abiti, accessori e gioielli scelti da queste fortunate signore. Dopo essere state fotografate in nero, perfettamente aderenti al protocollo, al funerale della regina Elisabetta a settembre, in questa occasione le famose hanno dato libero sfogo alla creatività, mantenendo però eleganza e compostezza. In un giorno tanto lieto, colori, fantasie e dettagli accattivanti non mancano.

Cerchietto per Kate, rosa per Letizia

Come ci si aspettava, Kate Middleton ha optato ancora una volta per il brand più caro al suo cuore: la principessa di Galles ha scelto una creazione di Alexander McQueen, accessoriato da un cerchietto floreale realizzato da Jess Collett per la maison inglese. Stesso marchio e stesso accessorio tra i capelli, in versione mini, per la principessa Charlotte, mano nella mano con il fratellino Louis.Tailleur rosa acceso per Letizia di Spagna, giallo tenue per Rania di Giordania. Vestito fucsia con le maniche a palloncino di Beulah London per Beatrice di York. Gonna al ginocchio con spacco, giacca lavorata sulla spalla e bottoni di perle per Charlene di Monaco.

First lady e star

A Londra per re Carlo non ci sono solo teste coronate. Sono tante le first lady e le star internazionali accorse per l’incoronazione. Accompagnata dalla nipote Finnegan, Jill Biden è elegante in un completo blu di Ralph Lauren mentre Sophie Trudeau, moglie del premier canadese, è romantica nella seta color cipria. Vestito azzurro ricamato con rose per Akshata Murthy, moglie del primo ministro britannico Rishi Sunak. Katy Perry, in città per esibirsi al concerto di domenica in onore del Re, ha optato per un completo lilla di Vivienne Westwood. L’attrice Emma Thompson è fiorata con un soprabito di Emilia Wickstead.

Guarda nella gallery i look delle invitate all’incoronazione di Carlo III.

INCORONAZIONE

Re Carlo con le preziose tuniche dei predecessori

La regalia per l’incoronazione

Camilla con il diamante indiano sulla testa?