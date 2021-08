I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Nel mese di vacanza per antonomasia, le star postano i loro look vacanzieri. Colore e fantasia addosso alle vip che si rilassano in questo caldo agosto. Alessia Marcuzzi in Grecia punta sulle righe e sull’iconico paisley firmato Etro mentre Madonna in Puglia sceglie la fantasia a tema mare di Versace, con un abito pieno di stelle marine e conchiglie. Con il maglioncino crop a righe e una gonna dallo spacco vertiginoso Giulia De Lellis è più sensuale che mai mentre si mette in posa per il fidanzato, Carlo Gussalli Beretta. Top oro Giuseppe di Morabito per Chiara Ferragni, sorridente al tramonto insieme al marito Fedez: le loro vacanze in Sardegna sono state il mix perfetto tra famiglia e divertimento.

Passiamo ora ai look delle star in dolce attesa. Sia Rosa Perrotta che Clizia Incorvaia celano il ventre con delle maxi camicie bianche. La Perrotta abbina la sua, firmata Valentino, a una borsa Dior e a sandali Hermès. In tema di celeb straniere, Jennifer Lopez e Rita Ora hanno entrambe optano per tonalità scure. JLo, con un elegante gonna Tom Ford, si concede un pomeriggio di shopping insieme a Ben Affleck mentre Rita è una pantera nella notte con un vestito nero e trasparente. Scopri nella gallery tutti gli outfit delle vip di agosto.

Related Posts