I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’anno indossato le famose questo agosto?

Star in minidress

Nel mese di ferie per antonomasia anche le star di casa nostra sono andate in vacanza, adattando i look di conseguenza. Spopolano i minidress, da quello in spugna bianca di Bottega Veneta sfoggiato da Giulia De Lellis all’abitino floreale indossato da Valentina Ferragni a Forte dei Marmi, firmato Chiara Ferragni Collection. E’ colorato e fantasioso il modello Me-Fui di Cecilia Rodriguez, che si abbina al muro alle sue spalle. In questo caldo agosto non sono mancate però proposte più voluminose, come la gonna floreale di Sofia Vergara o il vestito giallo alla caviglia di Jennifer Lopez.

Tra pantaloni e bikini

Per i loro look estivi le star hanno puntato anche sui pantaloni. Sceglie un completo d’ispirazione pigiama Alessia Marcuzzi, elegantissima in Sleep no more. Incinta del primo figlio (GUARDA i suoi look premaman), Chiara Nasti esibisce il pancione e… il logo Balenciaga. Stesso brand per Giulia Salemi, innamoratissima al mare con Pierpaolo Pretelli. Bikini protagonisti in queste settimane, da quello rosso di una splendida Bianca Atzei in dolce attesa alle margherite Bikini Lovers di Izabel Goulart. E poi c’è Dua Lipa, che si è vestita di bianco per presenziare al matrimonio dell’amico Jacquemus. Sbricia nella gallery i look di agosto delle vip.

