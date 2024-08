I look di agosto, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo agosto?

Look da selfie

Il look per un selfie allo specchio da postare sui social non può essere certo lasciato al caso e un pizzico di sensualità non guasta mai. Noemi per esempio sceglie un costume Roberto Cavalli con fantasia jungle dalle maniche svolazzanti e un cut-out sui fianchi che esalta la bodyshape. Anche Francesca Sofia Novello mette in risalto le forme, ma nel suo caso si tratta di quelle da futura mamma. Il vestitino di pizzo rosso Insomnia Studio avvolge delicatamente il suo pancione mentre le trasparenze svelano la lingerie nera. Tra le star che si fanno le foto c’è anche Elettra Lamborghini che punta su addominali tonici e décolleté esplosivo, indossando un bikini Fendi che lascia scoperta la parte bassa del seno e una minigonna di jeans con logo all over.

A tutta fantasia

Ad agosto, per antonomasia mese delle vacanze spensierate, le star liberano la fantasia e i loro look si accendono con i motivi più variegati. Elena Santarelli sceglie il floreale, con un completo Anjuna dallo sfondo nero sul quale esplodono i colori più sgargianti. Va sul sicuro e non sbaglia Ashley Graham, con un abito leopardato Ilkyaz Ozel che le fascia la figura. Eleganza senza tempo per Federica Pellegrini con un rigato black and white sullo chemisier Yas. Brillano i raggi dorati del sole sul completo Roberto Cavalli che Heidi Klum indossa per una passeggiata a New York, mentre Paola Turani in vacanza punta sul tie dye rosso dell’abito Renato Balestra.

Chiaro o scuro?

Se in estate i colori chiari sono spesso i più apprezzati, non mancano le star che in agosto prediligono tonalità più scure per i loro look. A un estremo c’è Chiara Ferragni con l’abito bianco Jaded London indossato durante una vacanza in Grecia: l’influencer ha incantato i follower con le trasparenze sul seno nudo. All’altro c’è Giulia Salemi in total black, con un completo God Save Queens dagli inserti di pizzo che sottolinea un pancino ormai già lievitato. In mezzo tante gradazioni. C’è il grigio pallido e delicato di Blake Lively e del suo trench Burberry con intarsi floreali, ma anche il navy scuro e intenso del completo Monse con cui Michelle Obama ha conquistato tutti alla convention democratica. Guarda nella gallery i look delle star di agosto.

