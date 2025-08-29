I look di agosto, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo agosto?

In costume

Agosto in Italia è il mese delle vacanze per antonomasia. Anche le star sono partite e quasi tutte hanno scelto il mare. Cosa indossare in spiaggia se non lo swimwear? Diverse le scelte ma sempre con un unico risultato: look vincenti e super cool. Laura Pausini ha sfoggiato l’intero, in versione sensuale: un modello rosso fuoco con dettagli cut-out di Pin-Up Stars che valorizza la silhouette della cantante. Giulia De Lellis ha mostrato con orgoglio il pancione in dolce attesa. L’influencer ha scelto un bikini a triangolo firmato Sommer Swim. Caterina Balivo ha indossato un costume firmato Sun of a Beach, con un enorme occhio stampato al centro che non è passato inosservato. Un outfit ironico e glamour, perfetto per un po’ di tintarella sulla ciambella tra le onde.

I colori dell’estate

Le tonalità vivaci illuminano le giornate e trasformano i look delle star in un vero e proprio arcobaleno. Questo agosto, il trionfo cromatico ha conquistato i social. In vacanza tra le isole greche, Claudia Schiffer ha incantato i fan con un lungo abito bustier verde pastello, con gonna a ruota che svolazzava al vento. La top model, che ha appena festeggiato 55 anni, è più splendida che mai. Hailey Bieber ha scelto un minidress in seta bianca firmato De La Vali, decorato da pois color mattone. Con un paio di semplici infradito flat, la modella ha confermato che il vero segreto di un outfit vincente è la capacità di mescolare glamour e semplicità. Romantica e sofisticata, Amal Clooney ha lasciato tutti a bocca aperta con un abito giallo burro firmato Balmain. L’avvocatessa lo ha sfoggiato in barca durante l’arrivo a Venezia insieme al marito George. Una lezione di stile degna di una diva del red carpet. Il premio per l’originalità va però a Lisa delle Blackpink, che sul palco del tour mondiale ha sorpreso con un costume fucsia su misura ispirato al Labubu, il pupazzo che ha conquistato i cuori di bambini e fashioniste. Realizzato dal brand Muto-Little Inc., il look ha fatto impazzire i fan sui social. C’è però chi sceglie nuance scure anche ad agosto, come Emanuela Fanelli, chic in Giorgio Armani per il suo arrivo a Venezia.

Con le righe

Estate fa rima con righe. Allegre e intramontabili, tornano protagoniste ogni anno e ad agosto 2025 hanno conquistato anche le star. Valentina Ferragni, in viaggio a Tokyo, ha scelto un completo Marella composto da bermuda e crop top. Un outfit fresco e cosmopolita, perfetto per le passeggiate nella città giapponese. In versione più sensuale, Diletta Leotta ha sfoggiato un look coordinato firmato Roberto Cavalli: graffiante. E poi c’è lei: Taylor Swift. La popstar ha monopolizzato l’attenzione mondiale con l’annuncio del fidanzamento ufficiale con il campione di football Travis Kelce. Per l’occasione, andata in scena in un lussureggiante giardino, Taylor ha indossato un abito a ruota di Ralph Lauren, in perfetto stile fiabesco. Una mise che ha fatto sognare milioni di “Swifties”. Non tutti, però, hanno scelto le righe: Bella Hadid ha preferito i quadretti Vichy dei pantaloni Jaded London, rivisitati in chiave sensuale. Guarda nella gallery i look di agosto delle star.

