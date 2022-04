I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo aprile?

Arancione, paillettes e fantasia

Le star, tanto le italiane quanto le straniere, hanno voglia di colore e i loro look del mese ne sono la prova. Sensuale abito arancione di David Koma per Belen Rodriguez a Le Iene e stessa tonalità per Blake Lively, che preferisce però un tailleur-pantaloni di Sergio Hudson. Pants anche per Heidi Klum, luccicante nelle paillettes verdi. Nel giorno di Pasqua Kate Middleton (rivedila QUI nel tour dei Caraibi) è elegantissima con un coat dress azzurro di Emilia Wicksteade un grazioso cerchietto bombato, abbinato all’outfit della figlia Charlotte. Lilla per Giulia Salemi, frizzante a spasso per la città con un completo Gaelle Paris. Ad aprile non mancano le fantasie, dalle righe di Michelle Hunziker ai costumi 4giveness con stampa azteca di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due sono innamorati e abbinati.

Sensualità total black

Il nero non passa mai di moda e sta bene a tutti: le star lo sanno bene e non ci rinunciano neanche in primavera. Sono tanti i look total black visti di recente. Anima dark per Kourtney Kardashian e Travis Barker, che si scambiano un bacio appassionato sul red carpet dei Grammy Awards. Elenoire Casalegno mostra le lunghe gambe nell’abito in maglina di Manila Grace, lasciato maliziosamente aperto. Laura Pausini sul red carpet è tutta un luccichio nel vestito glitter di Tom Ford. A Made in Sud Lorella Boccia è sexy con la mini tutta rouches di Les Filles d’Eva. Scopri il suo outfit e quelli delle altre star nella gallery.

