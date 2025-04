I look di aprile, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo aprile?

Rosa, rosso o giallo?

Colori allegri nei look delle star ad aprile: le famose non hanno paura delle nuance accattivanti. Total yellow per Kris Jenner, sportiva e cool con la tuta, abbinata a un paio di sneakers Hoka con dettagli neri e arancioni. Vacanza d’amore per Alessandra Ambrosio, in Giappone con il fidanzato Buck Palmer: la top ha posato nella natura, tra rocce, muschio e ciliegi in fiore. L’outfit sportivo tutto rosa è firmato Alo. Jennifer Lopez è volata in Arabia Saudita per assistere al GP di Formula 1 nei box Ferrari. Niente rosso però per la diva, che ha optato per una catsuit pink aderentissima, realizzata su misura per lei da Usama Ishtay. Chi ha invece indossato la tonalità più hot è Alice Campello, in vacanza a Dubai con costume e pareo Yamamay.

I look pasquali

Come mi vesto a Pasqua? La risposta varia anche in base al clima e all’attività da svolgere: alcune star hanno sfoggiato il bikini, altre look più eleganti. Veronica Ferraro, con il suo splendido pancione, ha trascorso qualche giorno in Grecia: per lei un’elegante camicia azzurra e una borsa Bally abbinata. Mostra le forme materne anche Francesca Ferragni: alle Baleari, l’influencer ha indossato una paio di pantaloni floreali, già visti nel corso della prima gravidanza. Sul portone della sua villa, Mariah Carey è confettosa con il tubino in lurex e le ciabatte fucsia e pelose di Versace. Dua Lipa al mare è trendy con una maglia sportiva Martine Rose mentre Laura Pausini a Miami è super chic con un costume intero ricamato di Pin-Up Stars. Per passare il weekend pasquale insieme alla famiglia, Kim Kardashian ha scelto un abito di Miu Miu con scollo all’americana, gonna al polpaccio e una miriade di cristalli.

Le trasparenti

La primavera fa venire voglia di… mettersi in mostra. Ai primi caldi sono diverse le star che esibiscono le forme con capi sheer e maliziosi. A un evento organizzato in occasione della Design Week, Belen Rodriguez era una visione con un long dress di cristalli oro firmato Les Filles d’Eva: i capelli a caschetto sono sensuali. Proposta maliziosa anche per Elena D’Amario, durante la quarta puntata del serale di Amici. La ballerina ha sfoggiato un vestito completamente trasparente di Fendi, arricchito da ricami floreali: il modello era già stato indossato da Bianca Balti durante la Milano Fashion Week. Niente pannelli vedo-non vedo per Diletta Leotta, che punta tutto sulla gamba nuda: il focus è sulle décolleté Alevi. Guarda nella gallery i look di aprile delle vip.

