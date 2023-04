Fiori, texani e sensualità: i look delle star a Coachella

A Coachella devi andare se la musica vuoi ascoltare. Ma anche… se vuoi farti guardare. Il festival canoro più cool del mondo richiama ogni aprile negli Stati Uniti migliaia di giovani, pronti a scatenarsi sulle note degli artisti più in voga del momento. Le star non sono esenti dal fascino dell’evento, in scena a Indio, in California. Nell’edizione 2023 sono tantissime le vip accorse nel deserto. Frange, fiori, cristalli, trasparenze: i loro outfit sono tutti da copiare.

Le italiane

A Coachella 2023 le vip di casa nostra affollano party e concerti. Provocanti più che mai, sanno catturare gli sguardi. Il patriottismo non manca, con molte famose che scelgono (anche) il made in Italy. Giulia Salemi è entusiasta di essere in California e seduce con un outfit firmato GCDS. Per lei bikini rosa con cristalli, pantaloni verdi in lurex tutti loghi e stivali fucsia di Sonora Boots (750 euro). In California insieme al fidanzato Cecilia Rodriguez opta per il brand creato dalla sorella Belen, Mar De Margaritas (225 euro): nell’abito fiorato è perfetta. Minigonna in jeans di Alessandro Vigilante e top con unicorno di Stella McCartney (250 euro) per Paola Di Benedetto, che accessoria il look con l’ormai iconica Le Cagole di Balenciaga (2.550 euro).

Le starniere

Non c’è nessuna star più appassionata di Coachella di Alessandra Ambrosio. La modella brasiliana, presenza fissa al festival, si è assicurata di avere tutti gli occhi addosso con un maglioncino dai dettagli cut-out abbinato a un paio di pantaloni a zampa con ritagli geometrici di Raisa Vanessa (1.960 euro). Mix di fantasie nell’abito Ottolinger di Paris Jackson: quadri e teschi si sposano alla perfezione. Scelta decisamente più romantica per Sara Sampaio, confettosa nel minidress con gli arcobaleni pastello. Punta sul bianco Kylie Jenner, con una giacca in pelle di Courreges (3.490 euro). La più dark è senza dubbio Irina Shayk, total black in Rick Owens.

Make-up e capelli

Trucco, parrucca e accessori divertenti sono nel dna di Coachella. Non solo vestiti, per il festival più irriverente bisogna coprirsi di dettagli accattivanti. Giulia Salemi opta per una miriade di anelli, abbinati all’ombretto rosa e ai cristalli che le adornano gli occhi. Le treccine sul capo di Alessandra Ambrosio sono color pastello mentre Paola Di Benedetto sceglie di valorizzare il collo, con un choker a forma di stella. Hailey Baldwin attira l’attenzione sugli addominali, con una body chain maliziosa, mentre Olivia Colpo punta tutto su cinturone e texani: perfetta per il deserto. Difficilmente potremo replicare questi outfit provocatori con nonchalance nelle nostre città, ma per le più coraggiose, i look da copiare sono nella gallery.

