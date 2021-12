Paillettes oro per Bianca Atzei, tagli sensuali per Anna Tantagelo e intimo provocante per Chiara Ferragni

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Tra nero e paillettes

A dicembre non c’è scampo: bisogna vestirsi per le feste. Da settimane le star ci regalano scatti con look pensati per gli eventi più mondani. Via quindi di glitter e lustrini, in questi giorni c’è da brillare. Paillettes oro per Bianca Atzei, splendida durante una performance canora con un accattivante abito Le Twins. Minidress argento per Melissa Satta, che completa l’outfit con una candida giacca bianca dal taglio maschile. Il nero è ovviamente dominante: tutina Zara per Elisa Maino, vestito cortissimo H&M per Giulia De Lellis, tagli sensuali sul busto per Anna Tatangelo. Non manca la proposta principesca di Federica Panicucci, bellissima in Antonio Riva.

Una notte “intima”

C’è da pensare sì al look per il cenone di San Silvestro ma le star ci danno spunti anche per il post-cena. Sono molte le vip che seducono sui social in lingerie. Paola Turani, meravigliosa a pochi mesi dal parto, posa davanti all’albero di Natale con un completino tutto pizzi e trasparenze di Intimissimi. Black ma in versione body anche per Chiara Ferragni, più provocante che mai davanti allo specchio. Paola Di Benedetto sceglie il bordeaux, con reggiseno e slip a motivo floreale. A caccia di idee fashion? Lasciati ispirare dalle famose nella nostra gallery.

