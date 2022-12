I look di dicembre: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo dicembre?

Festive in rosso (e azzurro)

Nel mese di Natale, ci hanno pensato Giulia Salemi e Jennifer Lopez a servirci gli outfit per le feste. La prima al GFVip ha ammaliato con un abito in maglia effetto degradé di Gcds mentre la seconda ha posato davanti al suo albero decorato con un total look rosso… dagli occhiali alle scarpe. Per restare sui look delle star straniere, Nicky Hilton è elegantissima con un tailleur-pantalone bouclé azzurro di Oscar de la Renta. I bottoni-gioiello sono il tocco di classe perfetto per il periodo.

Bikini e tute da sci

A dicembre le star non rinunciano al bikini. Chrissy Teigen è volata al caldo insieme al marito John Legend e ai figli. L’influencer, prossima al parto, mostra il pancione in acqua nel costume Monday Swimwear. Kylie Jenner ha trascorso qualche giorno in montagna. Tra una sciata e l’altra, si è rilassata nella piscina coperta della villa dove soggiornava: le foto con il due pezzi lucido di Good American sono super sexy. E’ sui monti con la famiglia anche Alessandra Ambrosio. La top sulle piste è una visione nel total look di Perfect Moment.

Jeans, cappotti e… Ilary

Non manca il denim nei look delle star di questo mese. Asia Argento è casual con la tuta di Mother mentre Maria De Filippi ad Amici ci riporta negli anni Settanta con i jeans a zampa floreali di Cout De La Liberté, dal prezzo esagerato. A dicembre trova spazio anche il cappotto. Rania di Giordania in visita a Milano è l’incarnazione dell’eleganza con un modello grigio di Fendi, stretto in vita da una cintura, mentre Cristina Fogazzi, nota a tutti come l’Estetista Cinica, accende l’albero di Natale in Duomo con un impeccabile capospalla bianco di Chloe. A scoprirsi ci pensa Ilary Blasi, che vola in Thailandia e mostra le gambe nella sensuale camicia Balenciaga. Sbircia nella gallery gli outfit delle vip degli ultimi trenta giorni.

