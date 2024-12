I look di dicembre, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo dicembre?

L’abito per le feste

Dicembre, mese di festeggiamenti. Le star si vestono di luccichii, tessuti preziosi e… malizia. A St. Moritz per l’Immacolata Elisabetta Gregoraci ha scelto un outfit perfetto anche per San Silvestro: culotte e body Alex Perry hanno un effetto gessato in strass. Velluto nero per Giulia Salemi, che sottolinea lo splendido pancione. Look da diva per Elettra Lamborghini, sul red carpet in lilla. L’abito di Alessandro Legora fascia le forme e ha uno spacco profondissimo. Lei l’ha abbinato a un coprispalle azzurro in pelo mongolia. Spacco inguinale anche per Elodie, sul palco di Sanremo per la presentazione degli artisti in gara: la cantante ha sfoggiato un long dress sheer di Mugler.

Casual ma firmate

C’è chi sceglie l’eleganza di un abito lungo e chi preferisce un approccio più casual, ma non per questo meno lussuoso. Sono tante le star che optato per look da everyday, senza rinunciare ai top brand. Nicky Hilton sulla neve, tra cani e cavalli, è chic con una cappa smanicata in tessuto Teddy di Max Mara. Stivaletti shearling e paraorecchie completano la mise. Minigonna in ecofur, gilet in cashmere e polo a righe Guest in Residence per Gigi Hadid, preppy col mocassino Christian Louboutin. Le foto più sexy sono quelle di Sydney Sweeney, in posa in un appartamento newyorchese: sotto il cardigan Miu Miu l’attrice non indossa nulla.

Natale: a ognuna il suo look

Nel mese di dicembre il look più importante è quello di Natale. L’approccio delle star per questo giorno è variegato. Molte famose scelgono il rosso, colore delle feste per antonomasia. Chiara Ferragni in montagna con i figli e la famiglia d’origine, posa davanti all’albero addobbato, sfoggiando un vestito ricoperto di cristalli dalla scollatura profonda di Alberto Audenino. Total red anche per Diletta Leotta, che preferisce però il pizzo, declinato nel malizioso modello di Alessandra Rich. Nel caldo della sua Argentina Wanda Nara mostra la pelle nuda: il long dress Mono svela la schiena. Scelta completamente diversa per Jennifer Lopez, paparazzata ad Aspen la mattina del 25. Per una passeggiata in città tra i fiocchi di neve ha indossato un lussuoso maglione Chanel con dei doposci di pelliccia Brunello Cucinelli. E poi c’è Kate Middleton, regale per la tradizionale messa a Sandringham. Guarda nella gallery tutti i look dell’ultimo mese del 2024.

