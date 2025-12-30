I look di dicembre, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo dicembre?

In bianco

Sono due i colori che hanno dominato i look delle star in questo dicembre 2025: il bianco e il nero. Partiamo dalla tonalità più candida, simbolo di eleganza senza tempo, che continua a conquistare le passerelle e i red carpet più importanti: una scelta perfetta per chi vuole distinguersi con raffinatezza. Dakota Johnson ha letteralmente incantato al Red Sea International Film Festival con un abito Chloe che è un trionfo di pizzi e trasparenze: tra purezza e sensualità. Sienna Miller ha scelto questa nuance per un’occasione speciale: l’attrice ha svelato la sua terza gravidanza sul red carpet dei Fashion Awards con un vestito a camicia da notte firmato Givenchy: il taglio impero dell’abito, tipico dello sleepwear di lusso, accarezza dolcemente il pancione. Il bianco può essere anche teatrale, come dimostra Achille Lauro in televisione. Il cantante ha sfoggiato un completo Dolce&Gabbana che l’ha reso un perfetto gentleman contemporaneo. Giacca doppiopetto e pantaloni palazzo bianchi, impreziositi da dettagli sartoriali impeccabili.

In nero

Se il bianco è purezza ed eleganza eterea, il nero è seduzione senza tempo. I look delle star di dicembre 2025 hanno dimostrato quanto questa tonalità rimanga sempre di moda, capace di reinventarsi in infinite sfumature di sensualità e glamour. Miley Cyrus ha scelto un abito Gucci per uno dei momenti più importanti della sua vita: sul red carpet ha sfoggiato per la prima volta l’anello di fidanzamento. Rose Villain ha portato il total black su un altro livello di sensualità nella campagna natalizia di Yamamay. La cantante ha sedotto con un body che mescola tessuti diversi: velluto per il corpino e rete per le maniche. Sul fronte delle vacanze natalizie, Irina Shayk ha dimostrato che questo colore funziona perfettamente anche sotto il sole dei Caraibi. La top model ha sfoggiato un bikini minimal e striminzito firmato Ziah che esalta il suo fisico statuario.

Black and white

Ci sono star che sanno sapientemente mixare le due tonalità nei loro look, creando contrasti che risultano sempre perfettamente equilibrati. La combo bianco e nero è un classico intramontabile. Giulia Salemi ha acceso le luci dell’albero di Natale a Milano con un outfit che è un perfetto esempio di questo gioco cromatico. L’influencer ha scelto pantaloni e top Emporio Armani, abbinati a una maxi pelliccia bianca di BB Couture. Jenna Ortega è rock con un completo in pelle di Trussardi: giacca morbida e pants sono addolciti da una semplice t-shirt. Pronta per Sanremo 2026, Elettra Lamborghini ha portato la sua grinta sul palco dell’Ariston, durante la serata di presentazione dei big in gara. La cantante ha scelto un abito bicolore The Archivia da vera diva. Guarda nella gallery i look delle star di dicembre e lasciati ispirare dalle tendenze del momento!

