I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Fashion week rivisitata

Febbraio è tradizionalmente uno dei mesi legati alla fashion week ma, con l’avvento del Covid, si è fatto tutto più complicato. Anche la moda però deve andare avanti e i brand si sono inventati il modo di presentare comunque le loro collezioni, seppur in modo diverso. Fiammetta Cicogna non è potuta volare a New York per Zimmermann ma ha seguito lo show direttamente dal suo divano con un bicchiere di vino in mano e un grazioso abitino a fiori addosso. Etro ha fatto sentire la sua vicinanza alle star care alla maison inviando delle comode felpe multicolor personalizzate con le iniziali del nome: il look da casa è servito.

Le star fantasiose

In questo mese come dimenticare San Valentino? Katy Perry ha festeggiato la festa degli innamorati con un maestoso abito di Viktor & Rolf pieno di cuori… speriamo che Orlando Bloom si sia ricordato fiori e cioccolatini. In queste settimane abbiamo visto tante fantasie negli scatti delle star. Kylie Jenner conferma la sua passione per il vintage con un look composto da un top multicolor di Versace del 2005. Una Barbara Berlusconi con i capelli rosa ha optato per il tweed di Alessandra Rich mentre Chiara Ferragni, prossima al parto, ha coperto il pancione con i fiorellini di un grazioso abito svolazzante firmato PJ.

Premaman in total black

In tema di look premaman, sono due le star straniere che hanno optato per il total black per vestire le forme materne. La gravidanza di Emily Ratajkowski volge al termine e lei si è concessa un’uscita con il marito dove ha sfoggiato pantaloni e top aderenti neri. Made in Italy anche per Meghan Markle che, nell’intervista con Oprah Winfrey che andrà in onda integramente il 7 marzo, era stupenda in Armani.

Le stelle del GF Vip

Gli outfit più cliccati sui social network sono sicuramente quelli del GF Vip. Conquista consensi il doppio spacco di Stefania Orlando e la tuta Impero di Rosalinda. Antonella Elia si becca qualche critica col nude look Gabriele Fiorucci mentre Maria Teresa Ruta è una signora molto chic in Clips. Giulia Salemi da applausi col jungle dress Versace. Il trono della più bella? E’ sempre di Dayane Mello. Sbircia nella gallery tutti i look delle star di febbraio.

