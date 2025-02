I look di febbraio, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo febbraio?

Tra intimo e bikini

Nel mese di San Valentino le star hanno puntato sulla sensualità. Sono tante le bellissime ad aver sfoggiato look audaci e provocanti, fatti solo di lingerie. A Sanremo con il fidanzato Tony Effe, Giulia De Lellis si è fatta scattare qualche foto maliziosa tra le candide lenzuola bianche. Il suo completo intimo, firmato Tezenis, è composto da reggiseno e slip in pizzo nero su tessuto rosa. Mood pink anche per Rosie Huntington-Whiteley, in Marks & Spencer: la top model però pensa già alla primavera, optando per il floreale. Diletta Leotta spezza il grigiore dell’inverno con una settimana alle Maldive: maliziosa più che mai, la conduttrice ha sfoderato una serie di bikini da far girar la testa, come quello verde acceso di Nude Project, usato per un rinfrescante tuffo in piscina.

Bianco o nero?

Il bianco e il nero si confermano scelte classiche, facili e dalla resa garantita: le star non rinunciano mai a queste due nuance nei loro look e così è stato anche nel mese di febbraio. Scelta mannish per Melania Trump, che si è presentata a un evento alla Casa Bianca con un impeccabile tuxedo di velluto Dolce&Gabbana. Completo-pantaloni anche per Elettra Lamborghini, strepitosa co-conduttrice al Festival di Sanremo: per la conferenza stampa ha optato per blazer (portato solo con il reggiseno) e calzoni a stampa… leopardanza. Long dress white di Jacquemus per Pamela Anderson sul red carpet dei Bafta e tubino della stessa tonalità per Maria De Filippi a C’è posta per te: la conduttrice si è affidata ancora una volta a Victoria Beckham. Elisabetta Gregoraci ha festeggiato il compleanno con un prezioso minidress di paillettes Balmain: frizzante e bellissima.

Viva la fantasia

Nero sì ma con un twist: sul red carpet dei Sag Awards, Gillian Anderson ha sfoggiato un abito dal sapore vintage di Carolina Herrera. Il vestito con la gonna a ruota è reso accattivante dal tessuto effetto rete e da una serie di applicazioni floreali, con abbellimento di cristalli. Tonalità e fantasie accese rallegrano i look di febbraio delle star. Valentina Ferragni incarna le tendenze anni Sessanta con una mise a righe multicolor Dior: la mini è abbinata a una camicia a maniche corte con colletto. In vacanza ad Abu Dhabi, Melissa Satta ha trascorso una giornata di relax in bikini. Per scendere in piscina ha optato per un divertente completo con stampe di serpenti, tori, soli e lune di Thestylishe. Tessuto grafico e piume per Sharon Stone, divina alla Milano Fashion Week. Guarda nella gallery i look di febbraio delle vip.

