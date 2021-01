E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

In questo gennaio 2021 l’evento più seguito è stato senza dubbio l’insediamento del nuovo presidente americano Joe Biden. Moltissime le star accorse a Washington, tra cui la divina Jennifer Lopez che, con un look Chanel, ha spiccato per eleganza. Restando in tema politico a stelle e strisce, qualche giorno dopo l’Inauguration Day, la First Lady Jill Biden ha fatto visita a un ospedale della capitale con un candido abito bianco di Gabriela Hearst. Rimaniamo oltreoceano ma passiamo ai costumi da bagno. Gara di curva tra Kylie Jenner, che mette in mostra il famoso corpo con un modello color pesca di Bikini Lovers, e Emily Ratajkowski che, in Inamorata, svela il pancione di profilo.

In Italia, la cicogna è in volo anche per Cristina Chiabotto, che a Verissimo ha dichiarato di essere in attesa di una femminuccia. Nel salotto tv, l’ex Miss Italia era splendida con un abitino bordeaux di Atelier Emé. E’ quasi al termine la gravidanza di Chiara Ferragni, che a marzo darà una sorellina a Leone. La star opta per un gilet rosa shocking di Etro, abbinato a una borsa Birkin azzurra di Hermès. Un look che non passa inosservato!

Punta tutto sulle gambe Diletta Leotta, sensuale con una minigonna nera a ruota di Alexander Wang. Sono sporty-chic anche gli outfit di Wanda Nara e Alessandra Ambrosio. La moglie di Icardi si fa fotografare per Parigi con addosso una tuta intera dai motivi tirolesi di Perfect Moment mentre la top, a Berlino per lavoro, si rilassa in hotel con un completo firmato Alo Yoga. Scopri nella nostra gallery i look delle star di gennaio.

