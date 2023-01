I look di gennaio: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo gennaio?

Trasparenze

Finite le vacanze invernali (che hanno visto anche il debutto in spiaggia di Francesco Totti e Noemi Bocchi), le star hanno ripreso con i loro appuntamenti mondani. Tra red carpet e tv, le occasioni per esibire outfit da favola non sono mancate. Per la première del film “Shotgun Wedding” Jennifer Lopez ha optato per il nude look, con un abito di paillettes color cipria con tocchi di giallo firmato Valentino. Sceglie le trasparenze anche Kendall Jenner, sexy più che mai con un long dress monospalla nero di Ludovic de Saint Sernin. In Brasile Alessandra Ambrosio presenzia a un evento in spiaggia con un vestito color champagne effetto uncinetto che lascia poco all’immaginazione.

Tra borse e pigiami

Passiamo ora ai look da tutti i giorni delle star. Toni neutri per Chiara Ferragni che ravviva l’outfit con l’accattivante borsa Baguette realizzata da Fendi in collaborazione con Tiffany & Co. Per andare a una mostra Veronica Ferraro opta per il pigiama… e che pigiama! L’influencer sfoggia l’esclusivo modello della collab tra Louis Vuitton e Yayoi Kusama. Sceglie il brand francese anche Elettra Lamborghini, total grey con un cappotto a vestaglia reversibile. Allo stadio Giulia Salemi sta al caldo senza trascurare la moda: il piumino Khrisjoy è il mix perfetto tra comodità e stile. Approccio casual-chic per Tina Kunakey, che a Saint Moritz opta per una morbida tuta di Bally.

Piumini e cappotti

Per restare sui piumini, Anne Hathaway ha scelto questo capo anche per il tappeto rosso. L’attrice è irriverente con un modello Versace, stretto in vita a ricordare un classico bustino della Medusa. In tema di capospalla, Michelle Hunziker è la regina della festa al suo party di compleanno. Con un grazioso cappottino fucsia si assicura di avere tutti gli occhi puntati addosso. Sbricia nella gallery tutti i look di gennaio delle star… c’è anche il gilet di Belen.

