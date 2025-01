I look di gennaio, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo gennaio?

Le parigine

Le settimane delle sfilate entrano nel vivo. A Parigi a catalizzare l’attenzione è l’Haute Couture Week. Sono tante le star arrivate nella Ville Lumière per assistere agli show con le collezioni più esclusive ed elaborate. La camaleontica Carla Bruni ha inanellato un défilé via l’altro: da Dior ha proposto un outfit super chic composto da abito frangiato grigio e blazer abbinato. In tema di look eleganti da fashion week, Kendall Jenner è stata paparazzata in città con un tailleur vintage di Alberta Ferretti. Il caschetto corto sarà copiatisismo nei prossimi mesi. Proposta sensuale per Kylie Jenner, che ha sfoggiato un minidress con il pizzo effetto giaguaro di Alaia.

I look delle star sono rosso fuoco

Nel mese di gennaio sono tante le star che hanno incorporato il rosso nei loro look. San Valentino è alle porte e allora perché non osare? La più audace è Emily Ratajkowski che, tra un bikini striminzito e l’altro, sfoggia un completo di lingerie da far girare la testa. Firmato Intimissimi, è in tulle trasparente, con ricamata la frase “More Amore”. Total red, fatta eccezione per la borsa rosa, per Giulia De Lellis. L’influencer ha festeggiato il suo compleanno insieme al fidanzato, Tony Effe: per l’occasione ha indossato un blazer-dress doppiopetto di Magda Butrym, con mules Manolo Blahnik. Stessa nuance per Elisabetta Gregoraci, splendida e sorridente in un selfie allo specchio: il long dress è firmato Elisabetta Franchi.

Abito o pantaloni?

Ed eccoci a un eterno dilemma in fatto di moda: abito o pantaloni? Anche le star se lo chiedono: nel mese di gennaio sembrano vincere i vestiti. Paola Di Benedetto è graziosa nel minidress verde acqua di Rotate. Arancione per Maria De Filippi, a C’è posta per te nel tubino di Victoria Beckham. Nel modello midi di Chanel, Ariana Grande sembra una fatina. Nero e colletto polo per Bella Hadid, a spasso per New York. Pied de poule per Martina Strazzer in Etro ed effetto sfumato per Mariasole Pollio, in Jaded London. Qualche eccezione però c’è: Federica Pellegrini a Verissimo opta per i calzoni in ecopelle marroni mentre Melania Trump sceglie un tuxedo Dolce&Gabbana per il ritratto ufficiale in veste di nuova first lady alla Casa Bianca. Jeans per Rihanna, al ristorante… in ciabatte. Guarda nella gallery gli outfit di gennaio delle vip.

