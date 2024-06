I look di giugno: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo giugno?

Chic con le tonalità chiare

Bianco, beige, écru: le nuance chiare sono protagoniste nei look di giugno delle star. Il risultato è un mix di delicatezza e sensualità. Letizia Petris ha festeggiato il compleanno con un completo stretch di Oh Polly con micro reggiseno e gonna che fascia le forme. In vacanza a Portofino, Leonie Hanne ha ricevuto la proposta di matrimonio da parte del fidanzato: lui si è inginocchiano al tramonto, lei era già in total white… pronta per il sì. Minidress in sangallo di Alberta Ferretti per Anna Safroncik, davvero super chic. Come spesso accade, la più sexy è Emily Ratajkowski, trasparente per le strade di New York nella mise Gimaguas. A Parigi per l’haute couture, Jennifer Lopez in Dior è una diva tra le dive.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Rosa, verde e fantasia

L’estate fa venire voglia di colori accesi e fantasie accattivanti: i look delle star ne sono la prova. Olivia Palermo nella Ville Lumière è perfetta con un minidress drappeggiato rosa Barbie di Giambattista Valli dal lungo strascico. Pink ma più tenue per Giorgia Meloni, padrona di casa al G7 in Puglia: in tailleur esprime femminilità e potere. Per incontrare Emmanuel e Brigitte Macron a Parigi, Rania di Giordania ha optato per un look bonton firmato Elie Saab. Per la Regina, gonna a ruota e camicia abbinata in un’elegante stampa geometrica sui toni del verde bosco. Print animalier per Bianca Balti, graffiante in Dolce&Gabbana. Elisabetta Gregoraci preferisce l’effetto bandana: nel completo Miu Miu è frizzante.

Giugno, via libera ai costumi

Finalmente si alzano le temperature e le famose possono sfoggiare i loro costumi. Lo swimwear delle vip è sexy e firmato. Un gioco di lacci tiene insieme il tessuto dell’intero nero di Aurora Ramazzotti, provocante in Agent Provocateur. Trikini bicolore di Wikini per Elisabetta Canalis, a Vulcano con il fidanzato Georgian Cimpeanu per il matrimonio di Diletta Leotta. Kendall Jenner opta per un bikini Calzedonia: il tessuto shimmer la fa assomigliare a una Sirena. Infine c’è Chiara Nasti, con il suo splendido pancione, incastonato nel bikini giallo limone di Plume Ethérée. Guarda nella gallery i look delle star di giugno.

Related Posts