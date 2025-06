I look di giugno, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo giugno?

Star con i pantaloni

Giugno ha visto le vip sfoggiare con eleganza un capo tanto classico quanto versatile: i pantaloni. Sinonimo di autorità ma anche di dolcezza, a seconda del taglio e del tessuto, sono stati protagonisti assoluti nei look delle star. A New York, Sydney Sweeney ha reinterpretato il completo maschile in chiave sensuale: la sua camicia in Principe di Galles di Oscar de la Renta, con pants coordinati, ha messo in risalto il punto vita, giocando con i contrasti tra rigore e femminilità. Romanticismo moderno anche per Giorgia Palmas, che all’Arena di Verona ha indossato un delizioso ensemble rosa cipria di Rinascimento, con pantaloni palazzo e gilet. Una mise soft ma d’impatto, perfetta per una serata di musica e glamour. Kate Middleton, sempre impeccabile, ha scelto un power suit firmato Alexander McQueen per una visita V&A East Storehouse: bianco candido, linee pulite e scarpe “proibite”, in barba al dress code museale.

Abiti per tutti i gusti

Corti o lunghi, classici o audaci, gli abiti di giugno hanno accontentato tutti i gusti delle star. Blake Lively ha catturato l’attenzione con un abito midi bianco tempestato di cristalli, firmato Chanel: un capo raffinato e prezioso, arricchito da una borsa a forma di scarabeo, pezzo da collezione valutato circa 45mila euro sui siti di second hand. Sul red carpet del Filming Italy Sardegna Festival, Martina Stella ha scelto il nero: nel suo blazer dress firmato Catalina è una perfetta dark lady, tra eleganza e mistero. Millie Bobby Brown ha scelto la semplicità giocosa delle righe orizzontali: il suo vestito Asos, fresco e sbarazzino, è perfetto per le giornate calde. Anche Aurora Ramazzotti ha puntato sulle righe, ma in versione più sofisticata: lo chemisier di Zimmerman, con cintura in vita, l’ha accompagnata alla Prima Comunione della sorella Celeste: al suo fianco c’era il futuro marito Goffredo Cerza.

Costumi da vip

Con l’arrivo dell’estate, le star si spogliano e sfoggiano i costumi più trendy del momento. Elodie ha incendiato Instagram con un bikini Diesel effetto denim: un look audace che esalta le sue forme da sirena. Alice Campello ha condiviso un dolcissimo scatto in piscina insieme alla figlia Bella Morata, entrambe in costume intero Yamamay x Coistel dai colori pastello. Tenerissime e chic. Jessica Aidi, in vacanza a Ibiza con il marito Marco Verratti (e con Zlatan Ibrahimovic), ha puntato su un due pezzi rosso fuoco con balze firmato Victoria’s Secret: un modello che urla estate e passione. E’ invece in incognito la top model che si nasconde sotto un grande cappello mentre posa nel deserto in un bikini minimal Tropic of C. Il suo scatto ha fatto impazzire i fan: sensualità e mistero in perfetto equilibrio. Scopri chi è nella gallery… e sbircia gli altri look di giugno delle vip.

