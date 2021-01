JLo, Lady Gaga, Katy Perry: i look delle star all’inaugurazione di Joe Biden

Quattro anni fa erano state tante le star ad aver declinato l’invito della Casa Bianca ad esibirsi in occasione dell’inaugurazione di Donald Trump. Che il tycoon non avesse un grande seguito a Hollywood e dintorni era cosa nota. Quest’anno invece, per l’insediamento di Joe Biden, i vip americani hanno fatto a gara per esserci. In una Washington blindata, sia per il pericolo di proteste violente da parte dei supporter di Trump sia per l’emergenza sanitaria, uno stuolo di famosi ha preso parte all’evento che ha già segnato la storia.

La colomba di Lady Gaga

Non c’è evento che si rispetti senza una doverosa parentesi sui look delle star presenti. E, in questa occasione, che outfit abbiamo visto! La più teatrale è stata Lady Gaga, che ha cantato l’inno americano. La popstar ha fatto il suo ingresso a Capitol Hill con un maestoso abito di Schiaparelli Haute Couture. Il vestito dalla maxi gonna, nei colori della bandiera, il blu e il rosso, è stato disegnato dal designer statunitense Daniel Roseberry come una lettera d’amore alla sua nazione. Il particolare più carico di significato è la spilla dorata a forma di colomba con un ramoscello d’ulivo nel becco. “Facciamo pace gli uni con gli altri”, ha scritto Gaga su Twitter, manifestando la speranza di un futuro sereno.

Il bianco di Jennifer Lopez

Un’altra star newyorkese ha preso posto con orgoglio sul palco. Jennifer Lopez ha incantato il pubblico con la sua strepitosa performance. Nel medley di due classici del patriottismo a stelle e strisce, This Land is your Land e America the Beautiful, JLo ci ha infilato anche il ritornello di una delle sue hit più famose, Let’s Get Loud. Nel chiedere all’America di farsi sentire (get loud), Jenny from the block era più elegante che mai in outfit total white di Chanel composto da un lungo cappotto, pantaloni a zampa e camicia in seta. Un colore, il bianco, che ha un doppio significato: rappresenta la pace ed era indossato dalle suffragette quando manifestavano per il diritto di voto.

Katy Perry come Jackie Kennedy

Bianco anche per Katy Perry, che ha cantato in serata. A causa della pandemia il tradizionale Inauguration Ball quest’anno è stato trasformato in un Virtual Inauguration Concert. Sono diverse le star che hanno preso parte all’evento, esibendosi davanti ai monumenti storici della città. Al Lincoln Memoria la Perry ha cantato con trasporto Firework, uno dei suoi brani più celebri. La popstar californiana indossava un abito lungo creato da Thom Browne. Pare che il vestito con top a cappa e gonna dritta sia stato ispirato dal modello di Oleg Cassini scelto da Jackie Kennedy nel giorno dell’insediamento del marito John Kennedy nel 1961.

L’astro nascente veste Prada

Tante dunque le star presenti ma il 20 gennaio 2021 a Capitol Hill è nata anche una nuova stella. Amanda Gorman è la più giovane poetessa ad aver recitato durante una cerimonia d’insediamento presidenziale. La 22enne afroamericana ha colpito il mondo con i suoi versi di speranza e con il suo outfit dai toni accesi. Di Prada vestita, Amanda era deliziosa in un cappotto giallo canarino abbinato a un cerchietto rosso fuoco. Scopri nella gallery tutti i look dei vip all’inaugurazione di Joe Biden.

