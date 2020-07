I look del mese: cos’hanno indossato le star?

“Luglio col bene che ti voglio”, cantava Riccardo Del Turco in una delle canzoni simbolo degli anni Sessanta. Anche questo luglio 2020, con il suo sole che scalda la pelle, è stato atteso più che mai. E’ tempo di vacanze per le star e tempo di adattare i look ai loro spostamenti estivi.

Il mare resta la meta preferita delle star, che non perdono occasione per mettersi in bikini e esibire i corpi tonici. Appassionata di sport, Justine Mattera è più in forma che mai nel costume fantasia di Gaelle Paris mentre Belen Rodriguez, a Ibiza, seduce dalla finestra nel modello intero di Me Fui. In Puglia Chiara Ferragni a bordo piscina è comoda e chic con la camicia e le sneakers Dior mentre Paola Turani in Sicilia opta per un look in sangallo bianco firmato H&M. La più elegante è però Giulia Salemi che in Sardegna brilla nel minidress Jijil.

Le star in relax nascondono lo sguardo con gli occhiali che catturano l’attenzione. Ilary Blasi scegli il modello rosso ciliegia di Celine mentre Elodie preferisce il multicolor di Versace e ci abbina anche il bicchiere da viaggio, in vendita a 850 euro.

Anche le vip straniere prediligono gli outfit succinti. E’ il caso di Kylie Jenner che per una fuga nell’esclusivo resort Amangiri, nel deserto dello Utah, si stringe nella mini e nel top di perline di Erika Maish. Irina Shayk invece è una vera diva mentre posa sull’erba nel lungo abito a righe di Falconeri. Nella nostra gallery trovi tutti i look delle star in questo caldo mese di luglio.