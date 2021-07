E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Luglio ci porta caldo e fantasia. In uno dei mesi di vacanza per antonomasia, sono tante le star italiane che puntano sui colori accesi e sui pattern allegri per i loro look. Chiara Ferragni è più estiva che mai nel top giallo di Sandro abbinato a una scenografica clutch di Chanel a forma di conchiglia. Fiori per Giulia De Lellis, graziosa in Belfiori Couture, e animalier per Jessica Melena, abbracciata al suo Campione d’Europa Ciro Immobile.

Il total black, intramontabile anche d’estate, è la scelta preferita da Ilary Blasi, ma anche da Lady Gaga, che è tornata al suo grande amore: le scarpe con tacco e grosso platform Pleaser. Se cercate ispirazione per le cerimonie estive, il consiglio giusto è quello di Valentina Ferragni: l’abito laminato rosa Atelier Emé è delizioso!

Non mancano ovviamente i costumi e le star sembrano prediligere gli interi. Look da diva per Wanda Nara che, a Ibiza con la famiglia, si copre di loghi Dior. Diletta Leotta in piscina è giocosa con i fenicotteri Dolce&Gabbana mentre Eleonora Pedron è sensuale con i cut-out laterali. Nuance gioiose anche per le vip straniere. Se Jennifer Lopez ammalia con gli stivali altissimi in oro lucido di Valentino, Beyoncé gioca con il color block del minidress Mara Hoffman. La più sexy? Kendall Jenner a quadretti. Scopri nella gallery tutti i look delle famose di luglio.

