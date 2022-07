I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’anno indossato le famose questo luglio?

I look delle star straniere

Le star internazionali trascorrono le vacanze in Italia e i loro look si adattano al Belpaese. In Costiera Amalfitana con il fidanzato, Alessandra Ambrosio è sensuale nei pizzi neri e trasparenti di Zuhair Murad. Il tocco in più? Un rossetto infuocato. Kate Hudson gira Roma come una turista e beve caffè al bar in un grazioso abito azzurro di Zimmermann.

Per restare in tema di famose straniere, è inarrivabile lo charme di Angelina Jolie, in aeroporto in pigiama Valentino.

A pochissimi giorni dal parto del terzo figlio, Nicky Hilton è tornata alla vita mondana. La socialite è bellissima nel minidress Oscar de la Renta. Avete mai visto una duchessa con i bermuda? E’ proprio questo il capo scelto da Meghan Markle per un impegno di lavoro a New York.

Tra bikini e camicie

Passiamo ora ai look delle star di casa nostra. Melissa Satta è super sensuale nella jumpsuit aderente di Amazuin mentre Belen Rodriguez (ECCOLA mentre si depila), in barca con Stefano De Martino, punta sui colori Me-Fui. E poi ci sono i Ferragnez, famiglia felice e in pendant: Fedez e Leone sono preppy nelle camicie a righe. Elodie gioca con i colori della bandiera americana e seduce con il bikini Tommy Hilfiger. Infine ecco Elisabetta Canalis, una sirena in piscina. Scopri i look di luglio delle star nella nostra gallery.

Related Posts