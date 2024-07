I look di luglio: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo luglio?

Costumi per tutte

Costumi da bagno: se non a luglio, quando? Sono tantissime le star che mostrano i loro look fatti solo di swimwear. Alessia Marcuzzi in barca opta per un rosa pallido in tessuto crinkle: il suo modello di Reina Olga è sportivo ma femminile. Proposta super sexy per Diletta Leotta, in No Secrets. Il top a triangolo e lo slip ridottissimo sono ricoperti di cristalli azzurri, in tonalità con le cabine alle sue spalle. Sensualissimo nero con dettagli cut-out e abbellimenti metallici per Federica Nargi, provocante nell’intero Talhita.

Con l’abito lungo

Tra matrimoni e soirée importanti, le vip sfoggiano un long dress via l’altro. Cambiano forme e colori ma la lunghezza è sempre quella, alla caviglia. Al sì di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, Giulia De Lellis ha optato per un vestito rosa completamente trasparente di Nensi Dojaka: appropriato o too much? Alle nozze di Pecco Bagnaia, Francesca Sofia Novello ha enfatizzato il pancino in crescita con un modello marrone di Atlein drappeggiato sul fianco. In India per il wedding di Anant Ambani, Kim Kardashian ha sfoggiato una proposta rossa di Alaia dal collo alto. Total red anche per una star di casa nostra, Elettra Lamborghini: il look infuocato è da copiare.

Le star sono casual

Nella vita di tutti i giorni le famose prediligono la comodità, senza rinunciare allo stile. T-shirt Primark con l’immagine di Tupac, shorts di jeans sfilacciati e sneakers New Balance: è questo il look scelto da Juliana Moreira per trascorrere una giornata al parco di divertimenti insieme ai due figli e al marito, Edoardo Stoppa. Serata all’insegna della musica per Caterina Balivo, allo Stadio San Siro per l’attesissimo concerto italiano di Taylor Swift. Sulla sua maglietta c’è ovviamente il volto della cantante a stelle e strisce. In vacanza alle Maldive con il fidanzato, Raoul Bellanova, Paola di Benedetto è casual-chic con i calzoncini bianchi, il top monospalla di Missoni a righe effetto lurex e le ciabatte Oran di Hermès. Guarda nella gallery i look delle star di luglio.

