I look di luglio, cos’hanno indossato le star?

Dall'abito trasparente di Georgina Rodriguez (in chiesa) al bikini graffiante di Carmen Russo (in spiaggia): gli outfit delle vip

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo luglio?

Look formato famiglia

Luglio 2025 è stato all’insegna della famiglia per molte star, che si sono concesse momenti di relax con i figli tra mare, città e piscina. I loro look si sono adattati alle varie occasioni. A Milano, Valentina Cabassi, da pochissimo mamma della piccola Sveva, ha attirato l’attenzione durante una passeggiata con la neonata. L’influencer ha scelto un completo attillato color nude, composto da top sportivo e shorts firmati CBS. Una mise che ha scatenato non poche polemiche online.

Scena tenerissima in piscina per Pierpaolo Pretelli e i figli Leo e Kian. L’ex gieffino si è fatto immortalare mentre si prendeva cura dei piccoli, tutti e tre in costume coordinato: boxer Sundek azzurri, perfetti per l’estate. Il “team Pretelli” si conferma non solo affiatato, ma anche stiloso. Sulla sabbia, invece, si sono fatte notare Carmen Russo e la figlia Maria. La showgirl ha sfoggiato un bikini con stampate delle tigri firmato Margherita Mazzei, abbinato a ciabatte con platform Crocs.

Signore in bianco

Il bianco è senza dubbio il colore protagonista nei look delle star di questo luglio. Tante le vip che lo hanno scelto per proposte romantiche e ultra estive. Total white per Georgina Rodriguez, in visita al Santuario di Fatima. Per l’occasione, la compagna di Cristiano Ronaldo ha indossato un long dress firmato Sofia Manta, con spalle nude e dettagli cut-out. Un abito che lascia poco all’immaginazione, e che ha fatto discutere sull’adeguatezza della scelta per un luogo sacro.

Atmosfera rilassata per Giulia De Lellis, che ha trascorso alcuni giorni in Grecia. L’influencer ha mostrato con orgoglio il pancione con un minidress a trapezio bianco con dettagli neri firmato Tom Ford: premaman da copiare. A Saint-Tropez, durante la prolungata luna miele insieme al marito Jeff Bezos, Lauren Sanchez si è fatta notare con un vestito in sangallo bianco di Dolce&Gabbana. Un capo bon ton ma seducente, perfetto per le stradine del celebre borgo francese. Non servono cifre esagerate a Bella Hadid, per essere perfetta: la modella ha indossato un abito Mango al baby shower dell’amica.

Reali e… bikini

L’estate è anche tempo di costumi da bagno, e le vip non si fanno sfuggire l’occasione per sfoggiare bikini mozzafiato. In barca, tra le acque cristalline della Sardegna, Belen Rodriguez ha incantato con un due pezzi viola firmato Me Fui. Linee semplici e colore audace, per una bellezza che non passa mai inosservata. Mare anche per Dua Lipa, in barca ha toccato coste italiane, spagnole e francesi. La popstar britannica ha scelto un bikini animalier firmato Oséree: graffiante!

C’è poi chi, per il momento, deve rinunciare alle vacanze. Impegni istituzionali per Kate Middleton, che ha accolto Emmanuel e Brigitte Macron a Londra. La principessa del Galles ha optato per un outfit diplomaticamente perfetto, scegliendo un elegante completo rosa cipria Dior: una maison francese in omaggio agli ospiti. Un paio di settimane dopo, la principessa Charlotte, figlia di William e Kate, ha accompagnato il papà alla finale femminile di Euro 2025 a Basilea. La piccola royal ha incantato con un vestitino blu a pois firmato Guess. Dalle passerelle urbane al bagnasciuga, guarda nella gallery i look di luglio delle star.

