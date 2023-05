I look di maggio: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo maggio?

Lo street-style è cool

Sono tante le star che vengono paparazzate nella vita di tutti i giorni e, altrettante, condividono con i follower le loro attività quotidiane. I look rilassati delle famose sono tutti da copiare. A spasso con il marito Ben Affleck e i figli, Jennifer Lopez sfoggia l’outfit perfetto per la primavera. L’abito a righe di Venroy (270 euro), abbinato alla borsa in camoscio, è country. La proposta più striminzita del mese arriva da Chiara Ferragni, con il micro top Calvin Klein e la minigonna Miu Miu (890 euro). La camicia crop Prada (850 euro) di Chiara Nasti è casual chic.

Colori di primavera

A maggio non manca il colore nei look delle star. Nell’abito rosa di Me+Em (615 euro) Kate Middleton è una visione. In tema di royal, Rania di Giordania in verde è impeccabile alla laurea della figlia in California. Tonalità pastello per Ashley Graham, tutta cristalli e trasparenze a Cannes 76. Momento di relax (prima di volare in Croisette ) per Georgina Rodriguez, che si concede un bagno rinfrescante in piscina. L’influencer, con un bikini azzurro di Calzedonia, trova il tempo anche per qualche scatto sexy nella sua villa di Riyadh.

Total black

Tonalità che va oltre le stagioni, il nero è sempre presente nei look delle star. Diletta Leotta in dolce attesa opta per l’elegante abito con dettagli luccicanti di TopTrend (195 euro) ma lo abbina… alle scarpe da lavoro. Pantaloni a zampa e top con applicazioni 3d di Annakiki per Ilary Blasi, dark (ma super sorridente) all’Isola. Total black anche per Paola Di Benedetto, in versione catwoman con la bodysuit della collab Mugler x H&M. I look di maggio delle vip sono nella nostra gallery.

