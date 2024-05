I look di maggio: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo maggio?

Maggio in total white

In Italia il caldo tarda ad arrivare, in questo maggio anomalo tra vento e pioggia. Le star però pensano già all’estate e i loro look ne sono la prova. Bianco protagonista nelle ultime quattro settimane: il più candido dei colori ha una virata di sensualità. Tornata single, Chiara Ferragni provoca i followers. L’influencer si scatta dei selfie bollenti dove indossa un completo crop top e boxer di Miu Miu. Al GP di Monaco, Heidi Kum è tutta buchi nei pantaloni e nel giacchino di Alaia: la top si mette in posa insieme a Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci. Chiara Nasti, in dolce attesa, ha scelto il total white per presenziare al rinnovo delle promesse matrimoniali di Jessica Melena e Ciro Immobile. Il vestito in maglina di Valentino fascia lo splendido pancione.

Casual ma firmate

Lo street-style delle star è seguitissimo in tutto il mondo. E’ nei look di tutti i giorni che le famose possono esprimere appieno il loro estro. A un passo dalle nozze, Diletta Leotta cammina per Milano insieme al suo cagnolino. Bomber Saint Laurent e sneakers Nike per la conduttrice, che gioca con le sfumature di azzurro. Ilary Blasi a Tokyo è più cool che mai con cargo pants camouflage The Attico e minibag Louis Vuitton. Per il suo arrivo in Costa Azzurra per il Festival di Cannes Fiammetta Cicogna ha optato per uno slip dress nero con dettagli in pizzo, abbinato a delle comode ballerine. Jeans baggy e top multicolor per Paola Di Benedetto, giocosa e accattivante.

Eleganti col vestito

Gli abiti fantasia non mancano nei look di maggio delle star. Per la finale di Amici, Maria De Filippi ha optato per le divertenti ciliegie di Dolce&Gabbana: il suo tubino è perfetto per la primavera-estate. Righe multicolor firmate Missoni per Martina Strazzer, allegra a Cannes 77. Pranzo di compleanno in famiglia per Elettra Lamborghini, che il 17 maggio ha spento trenta candeline. Il suo vestito a quadri con gonna a ruota di Dior è bonton. Monocolore ma tessuto cangiante per Delia Duran, statuaria in Elisabetta Franchi alle nozze di Guenda Goria e Mirko Gancitano. Guarda nella gallery gli outfit di questo mese delle vip.

Related Posts