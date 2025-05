I look di maggio, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo maggio?

Star in costume

L’estate si avvicina e le star anticipano i tempi sfoggiando lo swimwear. In posa nel suo appartamento, Alessia Marcuzzi ha infiammato i social con un modello Calzedonia: il bikini si distingue per l’effetto di sovrapposizione, un gioco di bianco e nero chic e malizioso. Sulla spiaggia della California, Elisabetta Canalis ha puntato su sensualità e praticità, con un due pezzi di Triumph: minimal e color panna, valorizza il suo fisico scolpito. Emily Ratajkowski, modella per Gucci, ha lasciato il segno a Cannes con un costume intero rosso a stampa grafica, dal sapore vintage: accompagnato da platform bold e foulard stretto in vita, è il mix perfetto di sensualità e ironia.

Mamme in attesa

Il mese di maggio ha visto due annunciatissime dolci attese: Cecilia Rodriguez e Giulia De Lellis saranno presto mamme, entrambe di una femminuccia. La Rodriguez ha scelto la Puglia per mostrare il pancino: a un evento Me Fui, ha indossato un lungo abito nero del brand con focus sul décolleté. Un look elegante e perfetto per la sera, completato da una collana con il nome della bambina: Clara Isabel. Totalmente opposto lo stile di Giulia De Lellis, che ha svelato la gravidanza accanto a Tony Effe, con scatti casalinghi in versione streetwear: per l’influencer, canotta bianca firmata Chrome Hearts e jeans baggy The Attico. Casual ma firmata, ha lanciato un messaggio chiaro: si può essere trendy anche con il pancione.

Rosa o nero?

Tra contrasti cromatici e scelte audaci, le celeb internazionali non hanno avuto paura di osare: rosa e nero sembrano le tonalità preferite delle star in questo mese. Jennifer Lopez ha mostrato più del previsto a un evento a New York, grazie a un look pink The New Arrivals: il suo “nip slip” che ha fatto il giro del web. Mel B ha scatenato polemiche con un abito trasparente Diesel effetto lingerie a vista. Kim Kardashian ha scelto la sobrietà (relativa) con un total look nero vintage di Galliano per testimoniare a Parigi al processo per la rapina del 2016 che l’ha vista protagonista, suo malgrado: silhouette avvolgente e gioielli da capogiro. Nero anche per Charlotte Casiraghi al GP di Monaco, con un abito midi chic e raffinato Chanel, suo brand di rifermento. Guarda nella gallery i look delle vip a maggio.

