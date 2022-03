I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo marzo?

Sexy sul tappeto rosso

Nel mese degli awards sono tante le star ad aver calcato i red carpet di Los Angeles. La parola d’ordine? Stupire. Rihanna ha mostrato (ancora una volta, GUARDA QUI gli outfit precedenti) il pancione con un abito rivelatore di Valentino. Nude look per Beyoncé, spettacolare all’after party degli Oscar con un vestito trasparente di Celia Kritharioti. Anche Alessandra Ambrosio, in Stephane Rolland, ha puntato sulla pelle esposta. Ci sono poi le vip che giocano con il colore. E’ il caso di Dua Lipa con un allegro costume azzurro di Inamorata e di Lily Collins, cool nel tailleur-pantalone arancione.

I look in tv

Passiamo ai look delle vip nostrane. Con la vittoria di Jessica Selassié è calato il sipario sulla Casa del GF Vip. Sono notevoli gli outfit scelti dalle famose per le ultime puntate. Il minidress rosa a fiori di Lulù Selassié è perfetto per una principessa mentre il modello nero con oblò sul seno e spacco laterale sfoggiato da Sophie Codegoni è parecchio malizioso. Total denim David Koma per Belen Rodriguez a Le Iene: la minigonna è da capogiro. All’Isola Ilary Blasi mixa tessuti e volumi: la sua mise di Patrizia Pepe è da copiare. Scopri nella gallery tutti i look di marzo delle vip… e se ne non ti bastano vai sul nostro profilo Instagram!

