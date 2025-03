I look di marzo, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo marzo?

Star pastellose

Finalmente arriva la primavera e il guardaroba delle vip si adegua di conseguenza. Le star hanno voglia di novità e incorporano il cambiamento nei loro look freschi e color pastello. Per lavoro a Firenze, Veronica Ferraro copre il pancione con un romantico abito cocoon rosa di Ferragamo: stessa tonalità per le scarpe con laccio in raso che si arrampica fino al ginocchio. Nuance simile ma declinata in un sensuale slipdress per l’attrice Michelle Monaghan. Fur coat, collant in pizzo bianco, minidress lezioso, delicate ballerine in pelle argento: Nara Aziza è delicata e romantica alla Paris Fashion Week. Paillettes azzurre e beige per Eva Longoria, luccicante nel completo Monse composto da gonna longuette e maglia con colletto.

Con i colori scuri… o no?

Le tonalità scure non passano mai di moda, rendono sempre eleganti e non mancano di certo negli armadi dei vip. In veste di testimonial per Calvin Klein, l’attrice Lily Collins sfoggia un minidress a uovo e un maxi blazer a quadri: super chic. Abito nero bordato di piume a raggiera sul décolleté per Georgina Rodriguez, sensuale alla sfilata parigina di Coperni. Completo sartoriale total black di Jacquemus, portato senza camicia, per Lewis Hamilton, in Australia per la gara di debutto in Ferrari. In tema di colori, c’è però chi va nella direzione opposta. Trench bianco lungo fino ai piedi di Tommy Hilfiger per Giulia Salemi, preppy nella notte milanese. Maglia beige Marine Serre piena di lune per Belen Rodriguez, che si scatta un selfie con il nuovo taglio di capelli.

Look da (a)mare

In tema di vacanze al caldo, sono tante le star che sono fuggite al mare in questo mese a cavallo tra l’inverno e la primavera. Le Maldive sembrano essere la meta preferita delle vip di casa nostra e i look look ruotano principalmente intorno al bikini. Viaggio con gli amici per Ilary Blasi, splendida nell’Oceano Indiano con il due pezzi viola Mermazing: con lei sulla spiaggia c’è anche Michelle Hunziker. Fuga d’amore per Giulia De Lellis e Tony Effe che, dopo le fatiche di questi mesi, si sono concessi una settimana all’insegna del relax. L’influencer è wild nel modello zebrato di Bikini Lovers. Partenza di coppia anche per i neo-fidanzati Giulio Fratini e Antonella Fiordelisi: nella valigia di lei lo swimwear non manca ma la sua sensualità è ineguagliabile anche di sera: nel longdress bianco di Shein è una sirena. Guarda nella gallery i look di marzo delle vip.

