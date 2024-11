I look di novembre, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo novembre?

Star dorate

Con l’avvicinarsi del periodo natalizio, le star iniziando ad incorporare i colori delle feste nei loro look. L’oro è sicuramente uno dei toni che più si associano a queste settimane di eventi e scambi di doni. A Dubai per un impegno di lavoro, Bella Hadid ha optato per un abito dal sapore arabeggiante. Il vestito vintage di Elie Saab, dallo scollo profondo, è ricoperto in tutta lunghezza da paillettes che la fanno brillare. Nuance dorate anche per Jennifer Lopez, super sexy con blazer doppiopetto portato sulla pelle nuda e gonna corta in chiffon tutta ruche: il suo outfit è firmato Alberta Ferretti. Vira al bronzo il long dress drappeggiato di Beatrice Valli: l’influencer ha scelto il modello Saint Laurent per una cena in Galleria a Milano.

I look sul red carpet e in tv

Novembre è stato un mese ricco di eventi e appuntamenti mondani. Le star sul red carpet si sono distinte per grazia ed eleganza. A Convivo, Giulia Salemi ha fasciato lo splendido pancione in un long dress smanicato rosso fuoco di Monot. In un candido ma sensuale slip dress banco di Yvon, Dove Cameron si è tenuta stretta il fidanzato Damiano David, al GQ Men of the Year. Per celebrare la vittoria elettorale del marito, eletto nuovamente presidente degli Stati Uniti, Melania Trump ha sfoggiato un tailleur Dior molto composto. Outfit riusciti anche in tv. Il minidress rosa con dettaglio cut-out sul seno indossato da Diletta Leotta a La Talpa accende la fantasia. Nero per Francesca Fagnani, rigorosa in Giorgio Armani.

Per strada

Lo streetstyle delle star desta sempre un sacco di curiosità. Le vip vengono paparazzate mentre passeggiano per la città e i capi che indossano vanno spesso sold out. A New York Gigi Hadid cammina con Bradley Cooper: l’outfit abbinato con dettagli rossi parla d’amore. A spasso per la Grande Mela ecco Katie Holmes, impegnata in una telefonata. L’attrice sfoggia una gonna longuette e un paio di friulane super chic e molto comode di Vibi Venezia. E’ impegnata al cellulare anche Emily Ratajkowski, immortalata al suo arrivo in aeroporto: la felpa con le grafiche colorate si fa notare. Volumi over per Ariana Grande, presissima in queste settimane con la promozione di Wicked. L’artista porta sulle spalle una grande borsa Loewe dai dettagli bucolici. Guarda nella gallery i look di novembre delle star.

