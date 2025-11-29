I look di novembre, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo novembre?

Street style da copiare

Il mese di novembre ha regalato lezioni di stile dalle strade delle grandi città. Federica Panicucci è stata avvistata durante una sessione di shopping a Milano, sfoggiando un elegantissimo cappotto grigio firmato Elisabetta Franchi, che ha catturato l’attenzione dei fotografi. Il capospalla lungo e avvolgente è stato abbinato a una selezione di accessori di lusso che hanno completato il look con classe. Decisamente più easy il mood scelto da Melissa Satta che, per fare acquisti, ha optato per pantaloni neri e un giacchino in denim trapuntato di Isabel Marant. Il risultato è un look casual ma ricercato, perfetto per le giornate autunnali. Diletta Leotta ha scelto invece un total black sporty che unisce eleganza e comodità. La conduttrice ha indossato una giacca in pelle nera Prada, abbinata a pantaloni Adidas Y-3. A completare il look, un paio di stivaletti con platform Casadei, che aggiungono carattere.

A tutto colore

In una stagione caratterizzata da grigiore e temperature in calo, le star hanno scelto di illuminare i loro look con tonalità vivaci e accese. Il colore diventa così un manifesto di ottimismo e un modo per distinguersi, sfidando la palette autunnale tradizionale fatta di nuance più scure. Il rosso è stato protagonista nel guardaroba di Kim Kardashian, che ha optato per un outfit vintage particolarmente prezioso. L’imprenditrice ha indossato un ensemble dalla collezione autunno-inverno 1999 di Dior, un omaggio alla storia della maison francese. In Brasile, Dua Lipa ha voluto omaggiare il paese che la ospita sfoggiando i colori della bandiera verdeoro. La popstar britannica si è messa in posa con una felpa Adidas gialla e verde, abbinata a una mini in pizzo nero. Elodie ha incendiato il palco di Tu Sì Que Vales con un minidress rosso fuoco firmato Area. L’abito, corto e aderente, era impreziosito da spalline decorate con catene di cristalli.

Le più sexy

Le temperature si abbassano ma il termometro della sensualità resta alto. Novembre ha visto le star sfoggiare look provocanti e audaci, dimostrando che l’appeal non conosce stagioni. Federica Nargi ha scelto la finta pelle per un outfit total brown che ha fatto parlare. L’ex velina ha indossato un completo The Andamane composto da gonna longuette e un body con spalline sottili. Elisabetta Canalis ha fatto scalpore a un evento di Los Angeles con un abito cut-out che ha acceso gli animi. Il vestito nero presentava strategici tagli che svelavano la pelle nuda in punti chiave, per un gioco di vedo-non vedo estremamente sensuale. Il premio per il look più audace del mese va senza dubbio a Teyana Taylor, che all’evento Elle Women in Hollywood ha lasciato tutti a bocca aperta. La cantante ha optato per un long dress oro satinato firmato Balmain. Il long dress era caratterizzato da un cappuccio che copriva la testa in stile monacale, ma lasciava scoperti sia la schiena che il décolleté, in un contrasto iper malizioso. Novembre è stato un mese ricco di ispirazioni fashion: dalle strade alle passerelle, dagli eventi mondani alle apparizioni televisive, le vip continuano a dettare tendenza: guarda nella gallery i look.