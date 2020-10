E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo street style, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

A ottobre cadono le foglie… e le star si vestono di arancione. A New York Irina Shayk è pronta per Halloween con il maglione Falconeri mentre Alessia Marcuzzi in tv punta tutto sulle gambe perfette nel minidress firmato The Attico. Stessa nuance per Emily Ratajkowski che, dopo aver svelato la gravidanza, mostra il pancione che cresce nel bikini della sua linea, Inamorata.

Anche Chiara Ferragni ha annunciato questo mese di essere in dolce attesa, l’influencer e il marito Fedez aspettano una bimba, che arriverà in primavera per fare compagnia a Leone. La Ferragni opta per un look caratterizzato da forme morbide, composto dal completo beige di Vicolo abbinato allo spolverino Ayr. Colori chiari anche per Giulia De Lellis, che mangia la pizza con addosso il dolcevita con le lune di Marine Serre, uno dei brand preferiti al momento dalle star.

Per i loro look le star non rinunciano ai fiori nemmeno in autunno. Alla Festa del Cinema di Roma Paola Turani è una visione nell’abito aderente di Naeem Khan. Ospite a Verissimo, Rocio Munoz Morales si racconta tra privato e carriera nell’abitino floreale con le frange di Amotea. La più chic è senza dubbio Jennifer Lopez, elegantissima nelle fantasie di Dior.

In tema di americane famose, Bella Hadid invita il popolo a votare (ma dimentica a casa l’eleganza) mentre Ivanka Trump si sposta di comizio in comizio per il Paese. A Miami la figlia del presidente sfoggia un vestito bianco di Alexis che aveva già indossato per il tour in Africa nel 2019. Nella gallery tutti i look delle star del mese di ottobre.

Related Posts