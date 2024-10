I look di ottobre, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo ottobre?

Intime seduzioni

Arrivano i primi freddi ma le star… si spogliano. I loro look di ottobre sono all’insegna della lingerie. Cecilia Rodriguez si scatta un selfie allo specchio, sfoggiando una mise Hinnominate. La canottiera bianca a costine è abbinata a un paio di slip a vita alta con le inconfondibili cuciture maschili. Solo un paio di collant marrone chiaro di Calzedonia per Alessia Marcuzzi, che si fa immortalare nel salotto di casa. Le pose sensuali della conduttrice fanno volare la fantasia dei follower. Proposta colorata e irriverente per Rihanna, che sponsorizza i capi della capsule Diesel x Savage x Fenty mettendo in mostra tutto il suo sex appeal.

Tappeto… rosso

Sul red carpet il protagonista di ottobre è il… rosso. Sono diverse le star che scelgono la più sensuale delle tonalità per i loro look. Grande ritorno alla vita mondana per Meghan Markle che, a una serata di raccolta fondi per il Children’s Hospital di Los Angeles, ha sfoggiato lo stesso long dress di Carolina Herrera già indossato nel 2021. Proposta chic per Elodie alla Festa del Cinema di Roma. La cantante era divina con un abito a clessidra di Marni, con accattivanti ruche dal ginocchio in giù. Outfit infuocato anche per Zoe Saldana, bollente nel vestito di paillettes dallo scollo profondissimo di Ferragamo.

Gambe protagoniste

In questo ottobre le star hanno deciso di mettere in mostra le gambe nei loro look. Incinta del secondo figlio da Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello ha mostrato le cosce e fasciato il pancione con un paio di culotte a righe di maglia firmate Giada Benincasa. Minigonna beige con le famose lune all over per Christina Aguilera, monocolore in Marine Serre. Vedo non vedo per Kaia Gerber, con un abito realizzato con fettuccine nere che fa volare la fantasia. Beyoncé non esibisce ma lascia immaginare le forme grazie alla lunga gonna gialla in seta di Sergio Hudson che scivola sulla pelle. Guarda nella gallery gli outfit di ottobre delle vip: c’è anche Sabrina Ferilli color castagna.

