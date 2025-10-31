I look di ottobre, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo ottobre?

Intramontabile nero

Ottobre segna l’ingresso nel vivo dell’autunno. C’è una nuance che, stagione dopo stagione, non passa mai di moda nei look delle star: il nero. Versatile, cool ed elegante, si presta a ogni occasione e continua a dominare le scelte fashion delle vip. Giorgia, giudice musicale in tv, ha confermato il suo impeccabile senso dello stile, scegliendo un total black firmato Ermanno Scervino. Per lei pantaloni ampi dalla silhouette fluida, abbinati a un top in pizzo.

Belen Rodriguez ha alzato le temperature a Belve, con un coat dress super sexy di Simona Corsellini. L’abito nero si distingue per i bottoni gioiello che decorano la parte frontale, attirando inevitabilmente l’attenzione sul décolleté: la scollatura profonda e la struttura dell’abito enfatizzano le forme dell’argentina. Infine, la regina Rania di Giordania ha dimostrato come questa tonalità possa essere anche sinonimo di sobrietà. Durante l’udienza da Papa Leone, ha scelto un cappotto svasato di Fendi, stretto in vita da una cinturina oro.

Colori e fantasie

Ci pensano i look delle star a rallegrare le giornate grigie e piovose di ottobre. Colori vivaci e fantasie accattivanti sono stati protagonisti negli outfit delle vip, portando una ventata di allegria e creatività. Sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, Jennifer Lawrence ha indossato un look Dior composto da un maglione marrone e da una gonna in tulle bianco a pois. Due elementi apparentemente contrastanti, che hanno però trovato in qualche modo un equilibrio perfetto.

Maria De Filippi ha optato ad Amici per la maglia di Kujten, caratterizzata da una stampa effetto bandana. La conduttrice ha abbinato il capo ai pantaloni della tuta con banda laterale bicolore di Golden Goose: sportiva ma ricercata. Completo casual ma iper costoso e molto accattivante per Elodie, paparazzata a pranzo con un’amica a Milano. La cantante ha sfoggiato maxi pants e bomber in camoscio color cammello di Darkpark, insieme a sneakers Nike: high fashion e streetwear si mischiano con disinvoltura. Mix di stili per Simona Ventura al Grande Fratello: la conduttrice ha fatto il pieno di consensi con un abbinamento cromatico e materico sorprendente. La camicia azzurra tempestata di maxi paillettes era abbinata alla gonna midi decorata con applicazioni a forma di ciliegie.

Col vintage

La moda sostenibile è sempre più al centro dell’attenzione nel panorama fashion contemporaneo. Le star sposano questo trend andando a ricercare capi che hanno fatto la storia. Una scelta furba e consapevole al tempo stesso, che permette di indossare pezzi unici e carichi di significato. Lauren Sanchez ha pescato negli archivi, sfoggiando un tailleur della collezione primavera-estate 1995 di John Galliano. Emma Stone ci riporta direttamente al minimalismo estetico degli anni Novanta, con un completo firmato Donna Karan. Il coordinato, composto da longuette lineare e camicia abbinata, in una tonalità di verde brillante, richiama l’estetica minimal-chic del periodo. Grande amante del vintage, Kim Kardashian ha festeggiato il suo 45esimo compleanno al celebre cabaret parigino Crazy Horse con un outfit iconico. L’influencer ha indossato il Look 28 dalla collezione haute couture primavera-estate 1997 di Alexander McQueen per Givenchy. La mise presentava un corsetto in metallo dorato, abbinato a una minigonna in tulle bianco.

Sensualità autunnale

La temperatura diminuisce ma le star non si fanno intimidire: ottobre è stato un mese caldissimo in fatto di outfit sensuali. Jenna Ortega ha proposto un longdress Amiri col corpetto in pizzo trasparente. Brooks Nader è stata protagonista di un (probabilmente consapevole) wardrobe malfunction, lasciando sbottonata la camicia bianca. Anche Laura Pausini ha giocato col vedo non vedo senza scadere nella volgarità, grazie ai cut-out gioiello dell’abito Phan Huy. Il look più audace di questo mese è senza dubbio quello di Sydney Sweeney: un vestito avvolgente e trasparente che ha aumentato l’effetto naturale dei suoi “geni”. Tante donne, tanti outfit d’impatto: guarda nella gallery le mise delle star di ottobre e… lasciati ispirare.

