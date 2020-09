I look del mese: cos’hanno indossato le star?

E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo street style, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili.

Settembre è un da sempre il mese degli eventi importanti. Anche quest’anno, nonostante le tante incertezze dovute alla pandemia, le star hanno presenziato a party e occasioni mondane. Milano è tornata protagonista della moda con la sua fashion week, un’edizione più digital e distanziata ma tanto sentita. La più chic alle sfilate è Cristina Parodi, elegante nella giacca di velluto rosso di Max Mara. Look fresco per Fiammetta Cicogna, che punta tutto sulle spalle nel minidress rosa di Valentino.

Se la più sexy nella città meneghina è Matilde Gioli, in un abito di pelle di Salvatore Ferragamo, all’estero sono diverse le star che si contendono il premio per la più sensuale del mese. Rihanna cela lo sguardo con il cappello da pescatore ma strizza le curve nell’intimo firmato Savage x Fenty. Nero per Winnie Harlow, provocante pantera con gli stivali al ginocchio di Casadei. Nel suo total look Balmain Kim Kardashian mostra invece la pancia.

In tema di outfit reali, a Londra Kate Middleton cucina dolcetti in una pasticceria con addosso un delizioso vestito rosso a fiori di Beulah mente la regina Letizia Ortiz è bon ton a Madrid con un abitino ceruleo di Bottega Veneta. Scopri nella nostra gallery tutti i look delle star di settembre.

Related Posts