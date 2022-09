I look del mese: cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o streetstyle, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo settembre?

Colore addosso

E’ un mese di eventi, di sfilate, di appuntamenti. Archiviati i bikini, le star tornano a vestirsi per le occasioni importanti. In una Milano presa d’assalto per la fashion week (QUI le famose alle prese con il tempo birichino), le vip sfoderano i loro look migliori. Francesca Sofia Novello è color canarino (con tanto di top in tulle dal maxi volume) nell’outfit firmato Act N1. Con un completo tutto loghi e cristalli, Nicky Hilton applaude dalla prima fila la sorella Paris, impegnata nell’insolita veste di modella in passerella per Versace. Colore e fantasia sono dunque protagonisti alla MFW ma non solo: sono tanti gli happening dove le vip scelgono outfit accesi. Wanda Nara in Argentina opta per il blu elettrico di Hervé Léger mentre Margot Robbie a New York gioca con i pois di Alessandra Rich. Chiara Ferragni è sexy e floreale nella tuta aderente di Saint Laurent.

Star infuocate

C’è però una tonalità che la fa da padrona nei look delle star in questo mese, il rosso. Dal Galles alla California, le famose accendono il loro guardaroba. Folla in visibilio per Kate Middleton, splendida con il cappottino di L.K. Bennett. Zendaya è stata la protagonista assoluta degli Emmy Awards: per l’occasione l’attrice ha sfoggiato un magnifico abito lungo di Valentino. Rosso in versione tuta di pizzo per Amal Clooney, sul red carpet con il suo George. La nuance è stata protagonista anche in tv, con Sonia Bruganelli che ha optato per un vestito aderente e asimmetrico di Norma Kamali. Sbricia nella gallery cos’hanno indossato Diletta Leotta, Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci

