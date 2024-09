I look di settembre, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo settembre?

Intimo protagonista

Chiuso lo swimwear nell’armadio, le star trovano l’escamotage per continuare a mostrare la pelle nuda. Come? Con la lingerie. I look delle vip si fanno intimi, grazie alle proposte maliziose. Nello storico palazzo milanese, Aurora Ramazzotti stupisce i follower posando tra marmi e affreschi nel body in pizzo nero di Intimissimi. Durante lo shooting, ne approfitta per bere anche il caffè. Outfit super sexy per Rosie Huntington-Whiteley. La top dalle gambe chilometriche è una visione nel completo pantaloni della collab Nensi Dojaka x Calvin Klein. Il pezzo hot però è il body trasparente che svela anche i capezzoli. C’è chi usa capi intimi (senza niente sopra) anche per andare in giro: è il caso di Georgina Rodriguez, sbarcata alla Mostra del Cinema di Venezia… in mutande. Le sue culotte firmate Skims erano abbinate a una maglia crop in tonalità. Minidess effetto babydoll per Bella Hadid, a New York nei pois rossi di Frankies Bikinis.

Le vip alla MFW

Gli eventi milanesi di settembre sono ruotati quasi tutti intorno all’attesissima fashion week. I look delle star hanno sovrastato le nuove proposte in passerella. In prima fila alle sfilate, le famose hanno sfoggiato mise accattivanti e molto ricercate. Da Martino Midali per applaudire mamma Veronica Cozzani in veste di modella per un giorno, Cecilia Rodriguez era super chic con pantaloni palazzo, gilet e camicia a pois: il suo outfit era firmato Mar de Margaritas. Alla sfilata Iceberg, Martina Colombari ha fasciato il fisico perfetto in un tubino stretch con cuciture verticali e logo centrale: il rossetto rosso è perfetto per lo splendido sorriso. Stampa cocco verde militare per Paola Turani: focus sulle gambe per l’influencer da Ermanno Scervino. I capelli riccissimi completato la mise wild.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Stile maschile

Spazio anche agli uomini nei look di settembre. Jannik Sinner ha trionfato agli US Open: il look per la vittoria era ovviamente firmato Nike, marchio con cui ha firmato un contratto da 150 milioni di dollari. Sfumature di verde per lui, con t-shirt in tessuto tecnico e pratici shorts con zip: campione anche nello stile. Brad Pitt è tornato sulla cresta dell’onda e si è riscoperto molto modaiolo. Ormai sempre accompagnato dalla fidanzata, Ines de Ramon, centra una mise via l’altra. A Venezia 81 ha incuriosito con i pantaloni pied de poule Burberry, abbinati a un cappellino da pescatore bianco. In mano stringeva una tote beige di Zegna. Al centro del recente dissing con Fedez, Tony Effe ha attirato tutta l’attenzione su di sé alla MFW. Il merito va anche all’outfit Gucci che non passa inosservato: pantaloni e camicia rossa in pelle sono ricoperti dal famoso logo. Guarda nella gallery i look di settembre delle star.

