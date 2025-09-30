I look di settembre, cos’hanno indossato le star?

Vezzose e originali, le star amano stupire. Seguitissime sui social e sempre presenti agli eventi più mondani, incantano con look all’ultimo grido. Red carpet o street-style, in vacanza o agli impegni di lavoro: per le vip ogni occasione è buona per mostrarsi. Le tendenze evolvono e loro, camaleontiche, cambiano mese dopo mese: cos’hanno indossato le famose questo settembre?

Abiti per tutti i gusti

I look delle star di settembre 2025 parlano chiaro: gli abiti sono protagonisti indiscussi, declinati in fantasie audaci e palette cromatiche vivaci. Giulia De Lellis, prossima al parto, ha mostrato sui social la sua mommy bag per l’ospedale. Per l’occasione ha scelto uno slipdress confettoso firmato Miu Miu, che ha esaltato il pancione con delicatezza. Anche Cecilia Rodriguez ha celebrato la maternità con stile. Al ristorante per festeggiare il compleanno della sorella Belen, l’argentina ha sfoggiato un vestito floreale Mar de Margaritas che valorizzava le forme materne. Sul red carpet, Doja Cat ha fatto divertire tutti con un minidress Balmain effetto Arlecchino. Il gioco di geometrie ha sottolineato la personalità eccentrica e irriverente della cantante. Elettra Lamborghini ha incantato al Gran Premio di Monza con un modello a pois firmato Dolce&Gabbana, perfetto per l’evento sportivo più glamour della stagione. Scelta sofisticata per Kirsten Dunst, con un long dress azzurro arricchito da nodi, plissé e dettagli cut-out.

Sensualità protagonista nei look delle star

Se c’è una parola che descrive molti dei look delle star di settembre, questa è sensualità. Le celeb hanno osato con creazioni che celebrano il corpo e la femminilità, regalando momenti fashion da ricordare. Margot Robbie è stata indiscutibilmente la più hot del mese. Al suo primo red carpet dopo il parto, l’attrice australiana ha lasciato tutti a bocca aperta con una proposta super sexy firmata Giorgio Armani Privé. Il suo abito giocava sapientemente con trasparenze e tessuti preziosi. Kylie Jenner ha fatto parlare di sé con un outfit molto audace. In una serie di scatti pubblicati sui social, l’influencer si è messa in posa tra luci al neon e divani sontuosi, con un ensemble Valentino che lasciava poco all’immaginazione. Body in pizzo, collant abbinati, coprispalle bordato di pelliccia e un paio di sandali impreziositi da una rosa sul cinturino. Cosa manca? La gonna. Alla Milano Fashion Week la più sexy è stata Laetitia Casta. La modella francese ha ammaliando con un lungo abito rosso firmato Ferragamo. Il vestito, realizzato in rete e arricchito da lunghe frange scenografiche, ha svelato le curve leggendarie della top.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lookdavip | TgCom24 (@lookdavip)

Pantaloni insoliti

I look delle star di settembre 2025 hanno dimostrato che anche i pantaloni possono diventare protagonisti assoluti, purché abbiano quel twist insolito, capace di conquistare i favori dei fashionisti più esigenti. Le famose hanno scelto modelli tutt’altro che ordinari, trasformando un capo classico in una dichiarazione di stile. Fresca di fidanzamento ufficiale, Elsa Hosk ha scelto la via della provocazione con shorts cortissimi. La modella svedese si è messa in posa con una tutina bianca in maglia di Helsa, che enfatizzava le lunghe gambe. Dopo aver presenziato a un party newyorkese in suo onore insieme al fidanzato Bradley Cooper, Gigi Hadid è stata paparazzata sul set di un servizio fotografico. Per l’occasione, la top model ha indossato un paio di jeans con tagli strategici firmati Alexander McQueen, abbinati alla camicia: rock e contemporanea. Kim Kardashian ha celebrato il lancio della collaborazione NikeSkims sfoggiando i capi che ha personalmente disegnato per questa collezione limitata, andata sold out in poche ore. I leggings grigi con linea laterale erano abbinati a un top coordinato: sportiva ma glamour. Guarda nella gallery i look del mese delle star.

