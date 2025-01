Da Diletta Leotta a Kylie Jenner: ecco chi è a Parigi per l’Alta Moda

Le star in prima fila alle sfilate si distinguono per i look ricercati, tra ricami, sensualità e colori classici

La settimana della moda più chic? Quella dell’Haute Couture a Parigi, ovviamente. Due volte all’anno gli stilisti portano in passerella le collezioni più esclusive, realizzate con tessuti preziosi, ricami intricati, silhouette elaborate. In questi giorni nella Ville Lumière sono protagoniste le creazioni per la Primavera-Estate 2025. In un tripudio di proposte sfarzose, le star siedono in prima fila, pronte a rifarsi gli occhi e a sognare cosa indossare sui prossimi red carpet.

Tutte a Parigi

Le vip di mezzo mondo accorrono a Parigi per l’Haute Couture Week. Jessica Biel, d’oro vestita, è stata immortalata all’ingresso della location scelta per lo show Giorgio Armani Privé. Sono tre le sfilate ha cui ha partecipato Pamela Anderson: Jacquemus, Dior e Chanel. Per lei look ricercati, dai candidi pantaloni plissettati alla veletta nera in testa. Il volto è al naturale: dopo una vita di apparenza, l’attrice ha affermato di non volersi più truccare. Le italiane non mancano alle sfilate francesi. Paola Turani, ad esempio, era super sexy da Stephane Rolland, con un long dress caratterizzato da un cut-out laterale. Tailleur-pantaloni asfalto per Deva Cassel, splendida da Dior.

Carla Bruni protagonista

Passano gli anni ma Carla Bruni si conferma una diva inarrivabile. Ex modella ed ex première dame di Francia, si rinnova di continuo, confermando la sua vena camaleontica. All’Haute Couture Week, in pochi giorni di sfilate, ha saputo sfoderare outfit di diverso registro stilistico, accertandosi di fare centro ogni volta. Long dress nero e aderente da Jacquemus, con tanto di guanti e occhiali scuri. I lunghi capelli con i boccoli sono da copiare. Scelta all’insegna dell’eleganza da Dior con abito e blazer grigi abbinati a una borsa D-Joy e a pump in pizzo. Pizzo protogonista anche nel look scelto per lo show Schiaparelli, con i collant low cost a fantasia floreale, portati con un abito arricciato con tanto di… unghie oro.

Quartetto italiano da Vauthier

Da Alexandre Vauthier si sono riunite quattro star di casa nostra. Anna Dello Russo, famosissima editor di moda, ha optato per tuxedo nero e papillon. La giornalista ha preso posto vicino a Diletta Leotta, che ha sfoggiato un lungo abito bianco ricoperto di cristalli, con uno spacco laterale vertiginoso. Total black per Giulia De Lellis e Veronica Ferraro: entrambe hanno deciso di mettere in mostra le gambe, sensualmente fasciate nei collant velati. Si fanno notare anche le calzature, tra le altissime platform della De Lellis e le pump dalla punta lunghissima della Ferraro.

Bianco o nero?

Tra tante nuance disponibili, i colori preferiti dalle star in prima fila alle sfilate dell’Haute Couture Week sono il bianco e il nero. Due tonalità classiche, rese accattivanti da forme, tessuti e abbellimenti. Charlotte Casiraghi da Chanel opta per un tailleur intarsiato con paillettes rosa e perle. Volumi mini per Kylie Jenner, in total white allo stesso défilé. La giacca crop e la gonna corta svelano gambe e addominali. Total black per Dua Lipa, con un vistoso fiocco in testa e un maxi mantello che sfiora il pavimento. Frange metalliche per Anya Taylor-Joy da Dior, bolero in velluto lavorato e pantaloni a sigaretta per l’immancabile Beatrice Borromeo. Proposta dark per Jenna Ortega, con occhiali da sole, guanti in pelle e cinghie: in fondo lei è Mercoledì Addams. Guarda nella gallery i look delle vip a Parigi.

