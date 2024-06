Il look delle vip al matrimonio di Diletta Leotta

Azzurro per Elisabetta Canalis, giallo per Alice Campello, bustino steccato per Elodie ma... Chiara Ferragni ha esagerato?

A un matrimonio, il look della sposa è quello che tutti aspettano di vedere. Se poi ti chiami Diletta Leotta, è chiaro che farai le cose in grande stile. Al sì della costruttrice con Loris Karius hanno però presenziato anche una serie di ospiti vip, che non hanno perso occasione per postare foto e video dei loro outfit. Firmate, luccicanti, sensuali: ecco come si sono abbigliate le famose a nozze.

Dalla Canalis alla Campello: trionfa il colore

Il matrimonio di Diletta Leotta e Loris Karius è andato in scena il 22 giugno a Vulcano. In questa splendida cornice, le invitate erano più che invogliate a mettersi in posa, mostrando ai follower i loro outfit da favola. Gli abbaglianti colori dell’isola nell’arcipelago delle Eolie ben si sposavano con look colorati: tutte le vip hanno scelto tonalità accese. Giallo firmato Sau Lee per Alice Campello, luccicante con un micro top ricoperto di paillettes abbinato a una longuette avvitata. Nuance simile per Sofia Scalia, con un romantico vestito svolazzante di Blumarine. Ciclamino per Eleonora Brunacci Di Vaio, nel delicato modello con nodo sul décolleté di Atelier Emé. All’evento insieme al fidanzato, Georgian Cimpeanu, Elisabetta Canalis era un visione nel long dress azzurro con focus sul ventre di Alberta Ferretti.

La testimone e le fantasiose

Amiche per la pelle, Elodie e Diletta Leotta sono legate da un sentimento profondo. E’ venuto dunque naturale per la conduttrice scegliere la cantante come testimone di nozze. Per l’occasione, un’emozionata Elodie ha sfoggiato un sensuale abito di Alice Pons color champagne: il bustino steccato ispirato al 18esimo secolo è completato da una gonna drappeggiata con nodo all’ombelico. Per quanto riguarda le altre invitate illustri, molte hanno optato per le fantasie. Elena Barolo è floreale nel completo Rinascimento. Ricami a tema flower anche per la schermitrice Rossella Fiamingo, in Dior.

Chiara Ferragni esagerata

Per Chiara Ferragni è doveroso un capitolo a parte. L’influencer è sbarcata a Vulcano insieme al fidato make-up artist Manuele Mameli. Chiara ha postato un contenuto social via l’altro, coinvolgendo i follower in questa tre-giorni nuziale. Serena e rilassata, ha mostrato con gioia anche video e foto degli sposi, rinnovando la sua fiducia nell’amore, nonostante sia alle prese con la brusca separazione da Fedez. La Ferragni è stata l’unica (a parte Diletta Leotta) a cambiarsi durante il matrimonio. Per la cerimonia al tramonto l’imprenditrice ha scelto un long dress azzurro in tessuto mesh di Celia Kritharioti dallo scollo profondissimo. Trasparente, lasciava intravedere in parte il seno. Al ricevimento invece ha optato per un vestito color avio di Scile Milano che fasciava il corpo come un guanto. Due mise per lo stesso evento? Qualcuno l’ha criticata di voler mettere in ombra la Leotta.

Tutte in costume

Tra il white party del venerdì e la cerimonia del sabato, le occasioni per sfoggiare outfit da favola non sono mancate. Già che sei a Vulcano vuoi però non metterti in costume? Le famose non hanno perso tempo, lasciando il lussuoso resort scelto per il sì e facendo una puntatina al mare. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti si sono messe in posa sullo yacht: bikini per la mamma, intero per la figlia. Onepiece con dettagli ad anello sul ventre sia per Elisabetta Canalis, in Wikini, che per Roberta Sinopoli, in Reina Olga. Total white per Chiara Ferragni e rose per Sofia Scalia. Guarda nella gallery i look delle invitate al sì di Diletta Leotta e Loris Karius.

