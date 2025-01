Dalle stelle al total black: i look (firmati) delle vip sulla neve

La neve bianca ben si presta agli outfit più eccentrici. In queste settimane di gran freddo, sono tanti gli amanti degli sport di montagna che si riversano sulle piste, vip comprese. Le famose inforcano gli sci e si fanno ritrarre in paesaggi incantati, tra pini imbiancati, seggiovie e pause relax nei rifugi. I loro snow look sono firmati e accattivanti. La stagione alpina è ancora lunga: perché non prendere spunto?

Fantasie sulle piste

Tra caschi e maschere che camuffano i volti, è difficile distinguersi in quanto a stile sulle piste da sci. Il candore della neve invoglia a osare con completi divertenti: complice la cornice da favola, il perfetto scatto Instagram è garantito. Chiara Ferragni ha trascorso tutte le vacanze natalizie sulla neve: prima all’Alpe di Siusi con i figli e la famiglia d’origine, poi a St. Moritz con il fidanzato Giovanni Tronchetti Provera e gli amici. Sono tanti gli outfit sfoggiati dall’influencer: il più allegro è quello azzurro Puffo di Fusalp. Micro stelline su sfondo marrone per Valentina Ferragni, sorridente e cool in Goldbergh. Settimana bianca per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, che hanno portato le piccole Stella e Isabel a Madonna di Campiglio. L’ex velina cattura gli sguardi nella giacca bianca effetto ologramma di Colmar.

L’eleganza del nero

C’è un colore che fa sempre la sua figura, in ogni occasione, su tutti i panorami: il nero. Sono diverse le vip che scelgono la tonalità più elegante, in netto contrasto con il bianco della neve. Giulia De Lellis esibisce all’anulare il diamante ricevuto da Tony Effe: la pietra brilla ancor di più sul total black. Il dolcevita con applicazioni di cristalli è abbinato a una tuta aderente Guess. Ci pensa Diletta Leotta a far salire le rigide temperature di montagna. La conduttrice è più sexy che mai in una snowsuit Prada: il dettaglio malizioso è nella zip lasciata aperta fin sotto il seno. Niente sci per Sophie Codegoni, che preferisce lo snowboard: l’influencer è una visione seduta a bordo pista, stretta in tuta con dettagli beige di Rh+.

Il potere degli accessori

L’abbigliamento tecnico è fondamentale per trascorrere giorni sereni (e caldi) sulle piste da sci. Quando però non si è impegnati tra una risalita e l’altra, via libera alla fantasia, con outfit sfiziosi e di lusso. Elisabetta Gregoraci non è seconda a nessuno in quanto a stile. Per una passeggiata a St. Moritz è perfetta nell’outfit sui toni del marrone: maglione, pantaloni e cappellino Prada si abbinano perfettamente agli Ugg. Total white per Paola Turani, immacolata nella pelliccia ecologica Zara, abbinata ai Moon Boot versione furry. Outfit street per Melissa Satta, in Svizzera con Carlo Gussalli Beretta: per lei t-shirt over, calzoni in velluto, berretto Moncler in lana e doposci color platino. Guarda nella gallery le mise delle vip sulla neve.

