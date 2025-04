Dal costume di Laura Pausini al maglione di Jennifer Lopez: i look di Pasqua delle vip

“Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi” recita il famoso proverbio… “vestito come ti pare”, aggiungiamo noi. Una festa informale, nel pieno delle fioriture, che invoglia a weekend fuoriporta, grigliate e passeggiate all’aria aperta. Sono tante le star che hanno postato i loro look per questa occasione. Tra fughe al mare e pranzi in compagnia, ecco come si sono vestite le famose.

Al mare

Con il clima piacevole, le vip hanno scelto di trascorrere qualche giorno al mare. Sono due i pancioni in spiaggia a Pasqua. In attesa del secondo figlio, Francesca Ferragni è volata alle Baleari insieme al marito Riccardo Nicoletti e al piccolo Edoardo. L’influencer si è messa in posa sul bagnasciuga di Playa Pto Portals, a Maiorca, mostrando il ventre materno: per lei crop top nero e pantaloni floreali di Envie de Fraise, già indossati nel corso della prima gravidanza. Veronica Ferraro ha scelto invece la Grecia per qualche giorno di relax. Il suo look pasquale comprende una camicia azzurra e una borsa in tonalità di Bally: del resto, aspetta un maschietto. “Easter at home” scrive Dua Lipa su Instagram: la star, tornata a casa in Albania, era sportiva ma frizzante nella maglia lace-up firmata Martine Rose.

Le più eleganti

Per Pasqua 2025 tante star hanno optato per l’eleganza. Le mise ricercate non sono mancate, a partire da Benedetta Porcaroli, che ha scelto il lungomare pugliese per uno shooting improvvisato. Bellissima in veste di signora chic, l’attrice ha sfoggiato un total look Prada, composto da blazer grigio, canottiera nera, gonna al ginocchio con fibbie laterali, mocassini dalla punta quadrata e l’iconica borsa Galleria. “La mia Pasqua felice” fa sapere Cristina Parodi ai follower, nel postare una serie di scatti da Formentera. In posa di fianco al marito, Giorgio Gori, l’ex giornalista sorride e mostra una gonna a stampa floreale del suo brand, Crida. Total black classico per Chiara Nasti, che aggiunge una nota di malizia sfoggiando una t-shirt con i cut-out a forma di cuore. L’influencer stringe in mano una delle it-bag di questa stagione, la mezzaluna in rete di Chanel.

Oltreoceano

Anche le star a stelle e strisce festeggiano la Pasqua. Mariah Carey ha organizzato il tradizionale Easter Egg Roll, la caccia alle uova, nella sua villa. I due figli, Monroe e Moroccan, sono ormai 12enni ma non si è mai troppo grandi per cercare sorprese in giro per casa. La diva ha posato con gioia di fianco al coniglio a grandezza naturale, indossando una mise chic e confettosa. Il tubino sui toni del rosa era abbinato a un paio di divertenti ciabatte in pelo fucsia di Versace. Maglione floreale Valentino per Jennifer Lopez, che mostra il cestino con i dolcetti raccolti. Outfit sopra le righe per Kim Kardashian, glam con un vestito al ginocchio di Miu Miu interamente ricoperto di cristalli: in posa con tutta la famiglia, si fa notare. In America c’è anche la nostra Laura Pausini, che vive a Miami. La cantate ha pubblicato delle foto dal suo balcone, sfoggiando un costume intero Pin-Up Stars con preziosi ricami. Guarda nella gallery i look pasquali delle vip.

