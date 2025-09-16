Finite le vacanze, le vip tornano in città: i look “da rientro”

Dopo un’estate trascorsa nelle località più esclusive del mondo, tra hotel cinque stelle, spiagge da sogno e ristoranti stellati, anche per le vip è arrivato il momento di tornare in città. Riaprono le scuole, riprendono le attività, la routine torna protagonista. La domanda sorge spontanea: come ci si veste in questi giorni a cavallo tra la fine delle vacanze e l’autunno imminente? I look “da rientro” delle star sono i più svariati e cambiano a seconda dell’impegno. Un pranzo di lavoro, la spesa quotidiana, la palestra o la prima campanella dei figli: ecco come si vestono le famose.

Gonne e abitiniI: i look delle vip

Le giornate a Milano sono ancora calde e soleggiate, ma qualche acquazzone non manca. Per questo le influencer puntano su look passe-partout, perfetti per resistere agli sbalzi di temperatura senza rinunciare all’eleganza. Chiara Ferragni opta per un outfit funzionale e grazioso: l’abito giallo a fiori firmato Vassia Kostara, con profondo scollo centrale, è abbinato a un paio di stivali in pelle nera. Un mix raffinato che unisce romanticismo e grinta. A completare l’ensemble c’è la borsa Chanel 25, una delle più amate del momento. Veronica Ferraro, invece, sceglie una camicia a righe portata aperta, una gonna a tubo effetto vernice di H&M, la it-bag Nano Alma di Louis Vuitton e le slingback lilla di Roger Vivier: “Sciura milanese”, scrive ironicamente su Instagram.

Vip con i jeans

Nulla è pratico e versatile come un paio di jeans. Le vip lo sanno bene e scelgono modelli diversi per adattarsi agli impegni quotidiani, con un risultato sempre super cool. Giorgia Palmas sfoggia un modello slim durante una passeggiata all’Arco della Pace di Milano, insieme ai suoi tre cagnolini. Ai piedi indossa sneakers Gucci mentre la borsa è la Mini Jodie di Bottega Veneta in verde smeraldo. Stessa it-bag, ma declinata in azzurro cielo, per Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, rientrata a Monaco dopo il GP di Monza, sceglie jeans baggy e top smanicato Miu Miu per un look casual ma di tendenza. Look casual per Alice Campello, che accompagna i quattro figli al primo giorno di scuola indossando jeans svasati, cappellino blu firmato Celine e sandali Chypre di Hermès. Un mix di comfort e ironia per Diletta Leotta, che posa con un maxi pupazzo di Stitch, forse un regalo per la figlia Aria. La conduttrice indossa pantaloni in denim Loewe, abbinati a una canottiera crop. Proposta ricercata per Antonella Fiordelisi, chic con le slingback Dior.

I look delle vip in palestra

Finite le vacanze, è tempo di tornare alla quotidianità.: questo significa anche occuparsi di sé stesse. Le vip non rinunciano a condividere i loro momenti di “self care” con look studiati nei minimi dettagli. Allenamento casalingo per Chiara Nasti, che indossa un completo rosa di Alo Yoga composto da shorts e reggiseno sportivo con dettagli bianchi. Il risultato? Un outfit giocoso e sensuale che mette in evidenza addominali scolpiti e gambe toniche. Anche Federica Nargi punta sullo sportswear, scegliendo un total look marrone The Core Project, con leggings aderenti e top con zip centrale. Una mise comoda e dinamica, perfetta per le giornate tra fitness e impegni familiari.

Tra shopping e parrucchiere

Niente palestra ma seduta dal parrucchiere per Taylor Mega, che rispolvera un trend Y2K: i pantaloni in ciniglia di Juicy Couture, brand simbolo dei primi anni 2000, tornano protagonisti per un look comfy e nostalgico. Infine, Costanza Caracciolo preferisce uno stile rilassato con un tocco animalier per gli acquisti cittadini. Con un parka di Liu Jo e un sorriso frizzante, si dedica allo shopping di materiale scolastico per le figlie. Guarda nella gallery i look “da rientro” delle vip e prendi spunto.

